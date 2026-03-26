三省堂書店は3月19日、神保町本店をリニューアルオープンした。

三省堂書店神田神保町本店

今回のリニューアルは、単なる建物の改築に留まらず、新しい書店の魅力を提供することを目的として行われたという。

三省堂書店神田神保町本店

コンセプトは「Entrance to the World(世界の入り口)」。並んだ本を眺めるだけで世界を見渡せる、そして気の向くままに歩くだけで世界のかたちが見えてくる、「Entrance to the World」の役割を果たすため、探している本が見つけられる網羅性を担保しつつ、思わぬ出会いである偶然性を演出すべく、「ETWチーム」一丸となってプロジェクトに取り組んでいくという。

ここでしか体験できない『知のハイキング』

具体的な取り組みとして、まず、「三省堂書店ハイキングマップ」を手に店内を巡る『知のハイキング』を実施。マップに示された各ランドスケープをめぐりながら、「ヒーローブック」「スターブック」「ルーキーブック」など、さまざまな切り口の本と出会う体験を楽しむことができる。また、スタッフが店内を案内するガイドツアーの定期的な開催も予定している。

新しいチャレンジ『ようこそ世界の入口へ』

「書店は敷居が高い」

「読書の魅力にまだ気づいていない」

「本の選び方・読み方がわからない」

そんな“未来の読書好き・本屋好き”に向けた企画棚を設け、本との最初の出会いを応援する入口として展開する。第一弾では、神田神保町本店スタッフと“ある方とそのフォロワーの皆さま”とともに選書した本が並ぶ。

街と一緒に『ようこそ本の街神保町へ』

神保町に店を構える当店ならではの視点で、本の街・神保町の魅力を紹介する特集棚を設け、神保町の歴史や文化、散策ガイド、街歩き本などを展開。単なる商品紹介にとどまらず、神保町、ひいては神田の街の“情報発信基地”となることを目指すという。

書店フロアガイド

三省堂書店神田神保町本店 1階フロアガイド

三省堂書店神田神保町本店 2階フロアガイド

三省堂書店神田神保町本店 3階フロアガイド

オープニングイベントとしてさまざまな企画も開催されている。