フジテレビは、27日～29日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1日本グランプリ」にあわせ、放送・配信に加え、東京・台場や現地周辺での大規模プロモーションを展開する。

フジテレビ本社の特別演出イメージ

地上波では予選ダイジェストと決勝ハイライトを放送するほか、FODやCS放送・フジテレビNEXTではフリー走行から決勝までをライブ配信・放送。現地に行けない視聴者にも臨場感を届ける体制を整える。

さらに大会開催週に合わせ、台場のフジテレビ本社では特別演出を実施。キービジュアルを用いた巨大階段装飾に加え、建物全体をF1をイメージした赤色でライトアップし、都心から大会の高揚感を演出する。

一方、鈴鹿サーキットへの主要アクセスとなる近鉄電車や白子駅周辺でもプロモーションを展開。車両ラッピングや駅構内広告に加え、フジテレビF1ナビゲーターのサッシャによる駅アナウンスも実施され、来場者の移動中から大会の世界観に没入できる仕掛けとなっている。

今季はメルセデスの好調が続く一方、フェラーリのルイス・ハミルトン、そして日本GP4連覇中のマックス・フェルスタッペン(レッドブル)の巻き返しにも注目が集まる。

FODでは全セッションを日本語実況・解説付きでライブ・見逃し配信する「FOD F1プラン」も提供。スターター、プロ、チャンピオンの3コースが用意され、F1公式配信サービス「F1 TV」との連携機能なども利用可能となる。

配信・放送日程

■FOD

・３月27日（金）

フリー走行１ 11時20分～／フリー走行２ 14時50分～

・３月28日（土）

フリー走行３ 11時20分～／予選・前夜祭 14時50分～

・３月29日（日）

ドライバーズパレード 11時55分～／決勝 13時15分～



解説：中野信治

実況：サッシャ

■フジテレビNEXT

・３月27日（金）

フリー走行１ 11時20分～13時10分／フリー走行２ 14時50分～16時40分

・３月28日（土）

フリー走行３ 11時20分～13時10分／予選・前夜祭 14時50分～19時30分

・３月29日（日）

ドライバーズパレード 11時55分～12時30分／決勝 13時15分～19時00分

解説：森脇基恭／津川哲夫／浜島裕英／川井一仁／片山右京／山本雅史／白幡勝広／松田次生／米家峰起

実況：塩原恒夫／黒瀬翔生／堀池亮介／大村晟／室岡大晴

■地上波

『2026 F1日本グランプリ 予選ダイジェスト』

放送日時：３月28日（土）25時55分～26時25分（関東ローカル）

『2026 F1日本グランプリ 決勝ハイライト』

放送日時：３月29日（日）23時15分～23時45分（全国ネット）

※みどころ 23時09分～（関東ローカル）