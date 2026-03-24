バンダイスピリッツは、今年25周年を迎えた『デジモンテイマーズ』より「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラー」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年7月発送予定。

TVアニメ『デジモンテイマーズ』25周年を記念して、2001年に発売された「ディーアーク」にカラー液晶をはじめとしたアップデートを加えた『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-』を発売。

本体カラーは、松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラーの計3種展開。2001年に発売された玩具「ディーアーク」のオリジナル版をベースに新規設計を行い、カラー液晶と充電池のみならず、振動モーターの内蔵も、サイズ感を損なうことなく再現した。

カラー液晶を搭載することにより、キャラクターがカラーになるだけでなく背景もカラーになることで、エリアによって異なる、臨場感溢れる背景も楽しめる。また冒険中、デジモンだけでなく、他の「テイマー」やパートナーデジモンを始めとした物語中に登場したキャラクター達も登場。映画『デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い』から「浦添海」「上原美波」や、映画『デジモンテイマーズ 暴走デジモン特急』から「パラサイモンに寄生された牧野留姫」も登場する。

本商品では、プレイヤーがパートナーになるデジモンを選択し、「テイマー」となって現実世界や広大なデジタルワールドを冒険することで「デジモンテイマーズ」の物語を追体験できる。

冒険中は『The Biggest Dreamer (TVサイズ)』がBGMとして再生されるほか、ボタン入力でパートナーデジモンの収録ボイスも聞くことができる。登場するデジモンはパートナーデジモンを含め100体以上収録。物語に沿ったボスデジモンも登場するほか、デジモンだけでなくデ・リーパーも登場。一部のデ・リーパーは大きいサイズのドット絵で登場し、迫力のある演出になっている。

商品には、プラスチック製の専用カードがそれぞれ14枚同梱。カードスラッシュ機能も搭載している。カードスラッシュの演出時には「SLASH!!」と共に映像が流れ、カード毎に音声が再生。使用したカードによって、バトルを有利に進めるための様々な効果が発動する。

通信機能も搭載しており、『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-』シリーズ同士はもちろん、発売済みの『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』『デジタルモンスターCOLOR』『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition』『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズとも通信バトルが可能となっている。

(C)本郷あきよし・東映アニメーション