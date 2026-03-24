フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『爆チュー問題コント祭り2026』を4月2日0時から独占配信。地上波でも4月2日・9日(24:45～ ※関東ローカル)の2週にわたり、新作コントの見どころが放送される。

『爆チュー問題』は、天才ねずみ“おおたぴかり”と普通のねずみ“たなチュー”が、人間の世界から拾ってきたモノや言葉を独自の解釈で展開し、仲間たちとともに騒動を繰り広げるコント番組。今回は、番組常連の永野、ウエストランドに加え、ダンプ松本、ゆりやんレトリィバァ、超特急(タカシ、ユーキ、アロハ)、氣志團、花澤香菜、純烈といったゲストが初登場し、新作コント5本が展開される。

「極悪ねずみ同盟がやって来た!」では、ダンプ松本とゆりやんレトリィバァが登場。賞金1000万円を懸けたタイトルマッチを巡り、ぴかりとたなチューが女レスラーになりすましてオーディションに挑む展開が描かれる。

「チュー特急がやって来た!」には超特急が出演。アイドルとしての進むべき道を相談する中で、伝説のアイドル“マッチュ”が登場し、たなチューの夢も動き出す。

「氣志チューがやって来た!」では氣志團が登場。サングラスを巡るトラブルから、ぴかりと綾小路翔チューのタイマン対決へと発展し、最後は代表曲「One Night Carnival」を披露する。

「人気声優 花澤香菜チューがやって来た!」では、花澤香菜とウエストランドが出演。アフレコや漫才など、花澤がやりたいことを叶える企画が展開され、最後は“でたらめな歌”で盛り上がる。

「純れチュと永野チュー次郎がやって来た!」には純烈と永野が登場。ディナーショーを巡る対決が繰り広げられ、歌とパフォーマンスで勝負が繰り広げられる。

コメントは、以下の通り。

ダンプ松本

「27周年おめでとうございます。

爆笑問題のお２人に久しぶりに会えて、太田さんからもいろいろお声をかけていただき嬉しかったですね。

また、ゆりやんとは『極悪女王』以来初の共演で、それもとてもワクワクしました。

膝の手術後だったので座ったままの出演でしたが、次はもっと動いて暴れますよ！！

爆笑問題さんの愛のある言葉がこの番組が長く続いていく理由なのでは。

これからもこの楽しい番組がずっと続いていきますように！ また呼んでくださいね」

ゆりやんレトリィバァ

「子どもの頃から大好きな爆チュー問題に出させていただけて本当に嬉しいです！あのかわいいお家の中に入って一緒にでたらめな歌を歌えるとは・・・感動しています！

そして、『極悪女王』で演じさせて頂いた、大好きなダンプ松本さんと初めてのツーショットです！ダンプさん本当に素敵です！！！

とてもたのしかったです！！！

ぜひ、ごチューもくください！！」

氣志團（綾小路 翔）

「氣志團は今年デビュー25周年を迎えます。

このバンドのおかげで、自分はこれまで“マジデアリエナイコト”の数々を体験する事が出来ました。

しかし、ここに来て『爆チュー問題』の世界にダイブ出来る未来まであるなんて！

政治不信、経済停滞、少子高齢化、差別問題、戦争…心が苦しくなる事ばかりの世の中ですが、ここで声を高らかに宣言致します。

人生捨てたもんじゃないぜ！

今日が死にたいぐらい最低でも、信じられない程に最高の日が来る事もあるんだよ！

てなわけで、房総ネズミーランドからの刺客が爆チュー問題に大乱入！

期待しかしないで！」

超特急（タカシ）

「爆チュー問題の収録に参加させていただけて、ホンマに夢のような時間でした。



ねずみの姿になって、子どもの頃に夢を見ていた世界に入れたことが何より嬉しかったです！

おふたりの優しさ、温かさと、そして笑いに包まれて、改めてエンタメの力を感じました。

また一つ、大切な宝物が増えました。

是非観てもらえると嬉しいんやで！」

花澤香菜

「あの『爆チュー問題』の世界に入り込めるなんて夢みたいな体験でした！！！

コントの中の“爆チュー問題とやりたいこと”は、本当に私がやりたいことでもあったので、全力でやってくださる爆チューのお２人・ウエストランドのお２人・スタッフの皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。

私はこの映像を永久保存しますが、視聴者の皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しいです！」

純烈（酒井一圭）

「楽しいことが大好きな純烈です。爆笑問題さんにはテレビだけでなくタイタンライブにも以前出演させていただき、それがきっかけで今年の年明けの笑点SPにも繋がったりご縁をいただいてます。今回はコント！爆チューの世界に混ぜてもらいました！めちゃくちゃ楽しかったです。笑いって最高ですね！みんな！絶対見てやー！」

【編集部MEMO】

爆笑問題の太田光は『爆チュー問題』について、「俺らは『(オレたち)ひょうきん族』とか見て育ってきたから、フジテレビでちゃんとしたスタジオセットの中でコントをやるというのは夢だったんです。だから、この番組をやらせてもらって幸せですね」と語っている。

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