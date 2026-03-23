「ローテーションの要に」菊池雄星はエンゼルスの核！　開幕2戦目で登板へ…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスが23日（日本時間24日）、2026シーズンへ向けた開幕ローテーションを発表した。34歳の菊池雄星投手は開幕投手を外れたものの、ローテーションの核として重要な存在になると米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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昨季に続き、菊池の2年連続開幕投手が期待されていたが、エンゼルスを率いるカート・スズキ監督は27歳のホセ・ソリアーノ投手を指名。

テイラー・ウォード外野手とのトレードで獲得したグレイソン・ロドリゲス投手も候補の一人だったが、右腕負傷のため故障者リスト（IL）入りしている。

最終的な開幕ローテーションの組み合わせは、ソリアーノ、菊池、リード・デトマーズ投手、ライアン・ジョンソン投手、ジャック・コハノウィッツ投手となった。

つまり、菊池は27日（日本時間28日）のヒューストン・アストロズ戦でマウンドに立つことになる。

同メディアは菊池について「フリーエージェント（FA）契約でエンゼルスに大成功をもたらした菊池は、2025シーズンの投手陣の明確なリーダーだった。

彼は予定よりかなり早くキャンプ入りし、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表として登板した。

彼は過去3年間で、シーズン平均32試合に先発登板し、その間に521.2イニングを投げ、防御率3.97を記録している。

エンゼルスが今夏、意義のある試合を戦うためには、彼がローテーションの要となることが不可欠だ」と伝えている。

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