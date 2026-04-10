ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-巨人1勝（9/18 ヤクルト0-5巨人 (巨人)、9/17 ヤクルト4-2巨人 (ヤクルト)、9/3 巨人3-5ヤクルト (ヤクルト)、9/2 巨人1-4ヤクルト (ヤクルト)）
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀　優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(右)増田　珠、7(三)赤羽　由紘、8(二)伊藤　琉偉、9(投)吉村　貢司郎
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(中)佐々木　俊輔、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(一)増田　陸、7(右)中山　礼都、8(捕)岸田　行倫、9(投)竹丸　和幸

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4