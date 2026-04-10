ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-巨人1勝（9/18 ヤクルト0-5巨人 (巨人)、9/17 ヤクルト4-2巨人 (ヤクルト)、9/3 巨人3-5ヤクルト (ヤクルト)、9/2 巨人1-4ヤクルト (ヤクルト)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀 優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)増田 珠、7(三)赤羽 由紘、8(二)伊藤 琉偉、9(投)吉村 貢司郎
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(中)佐々木 俊輔、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(一)増田 陸、7(右)中山 礼都、8(捕)岸田 行倫、9(投)竹丸 和幸
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4