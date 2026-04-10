ロッテ vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 西武
  • 開催球場：埼玉県営大宮公園野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-西武3勝（3/29 ロッテ4-0西武 (ロッテ)、3/28 ロッテ0-11西武 (西武)、3/27 ロッテ1-3西武 (西武)、9/29 西武0-2ロッテ (ロッテ)、9/24 ロッテ0-5西武 (西武)）
  • ロッテスタメン：1(左)西川　史礁、2(右)藤原　恭大、3(二)上田　希由翔、4(一)Ｎ・ソト、5(指)Ｇ・ポランコ、6(三)寺地　隆成、7(中)岡　大海、8(捕)松川　虎生、9(遊)友杉　篤輝、10(投)河村　説人
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(中)岸　潤一郎、4(指)仲三　優太、5(三)渡部　聖弥、6(一)平沢　大河、7(右)Ａ・カナリオ、8(捕)古賀　悠斗、9(二)仲田　慶介、10(投)渡邉　勇太朗

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4