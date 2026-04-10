ロッテ、1点リードで中盤へ

2回表、ロッテが1点を先制し、1-0で序盤を終えた。西武は岸、ロッテは寺地がそれぞれ2打点を記録するも、現時点ではロッテのみが1点を挙げている。西武のカナリオも1打点を挙げているが、得点には結びついていない。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(指)仲三 5(三)渡部 6(一)平沢 7(右)カナリオ 8(捕)古賀悠 9(二)仲田 10(投)渡邉

ロッテ: 1(左)西川 2(右)藤原 3(二)上田 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(三)寺地 7(中)岡 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)河村

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