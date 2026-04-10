ロッテ、1点リードで中盤へ
2回表、ロッテが1点を先制し、1-0で序盤を終えた。西武は岸、ロッテは寺地がそれぞれ2打点を記録するも、現時点ではロッテのみが1点を挙げている。西武のカナリオも1打点を挙げているが、得点には結びついていない。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(指)仲三 5(三)渡部 6(一)平沢 7(右)カナリオ 8(捕)古賀悠 9(二)仲田 10(投)渡邉
ロッテ: 1(左)西川 2(右)藤原 3(二)上田 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(三)寺地 7(中)岡 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)河村
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4