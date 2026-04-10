オリックス vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス1勝-楽天4勝（3/29 オリックス4-5楽天 (楽天)、3/28 オリックス0-6楽天 (楽天)、3/27 オリックス10-0楽天 (オリックス)、10/5 楽天2-1オリックス (楽天)、9/29 オリックス0-4楽天 (楽天)）
  • オリックススタメン：1(左)渡部　遼人、2(右)杉澤　龍、3(指)西川　龍馬、4(二)太田　椋、5(一)Ｂ・シーモア、6(三)野口　智哉、7(捕)若月　健矢、8(遊)紅林　弘太郎、9(中)麦谷　祐介、10(投)曽谷　龍平
  • 楽天スタメン：1(左)中島　大輔、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(遊)村林　一輝、6(捕)太田　光、7(一)鈴木　大地、8(指)伊藤　裕季也、9(右)小郷　裕哉、10(投)荘司　康誠

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4