オリックス vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 楽天
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス1勝-楽天4勝（3/29 オリックス4-5楽天 (楽天)、3/28 オリックス0-6楽天 (楽天)、3/27 オリックス10-0楽天 (オリックス)、10/5 楽天2-1オリックス (楽天)、9/29 オリックス0-4楽天 (楽天)）
- オリックススタメン：1(左)渡部 遼人、2(右)杉澤 龍、3(指)西川 龍馬、4(二)太田 椋、5(一)Ｂ・シーモア、6(三)野口 智哉、7(捕)若月 健矢、8(遊)紅林 弘太郎、9(中)麦谷 祐介、10(投)曽谷 龍平
- 楽天スタメン：1(左)中島 大輔、2(二)小深田 大翔、3(中)辰己 涼介、4(三)黒川 史陽、5(遊)村林 一輝、6(捕)太田 光、7(一)鈴木 大地、8(指)伊藤 裕季也、9(右)小郷 裕哉、10(投)荘司 康誠
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4