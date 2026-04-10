広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-ＤｅＮＡ2勝（9/28 広島10-2ＤｅＮＡ (広島)、9/21 ＤｅＮＡ2-7広島 (広島)、9/3 広島1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/2 広島8-5ＤｅＮＡ (広島)、8/21 ＤｅＮＡ5-2広島 (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4