セブン‐イレブン・ジャパンは3月17日、パンカテゴリーの品揃えを大きく見直し、多様なニーズを捉える新しい"パン戦略"を推進する。同店のオリジナル商品を作る工場での製造や品揃え改廃のスピードを生かして、市場トレンドに対応した専門店品質にも挑戦する。

今回の"パン戦略"では、パンカテゴリーにおいて3つのテーマごとに、商品テーマ・ターゲット・食シーンを明確にした商品展開を進める。同社は、利用者の利用目的や気分に合わせて選びやすい売り場づくりを目指すとともに、各テーマの特徴をわかりやすく発信していくとしている。

「安くてずっしり(満足感)」をテーマとする商品は、10代〜30代の男性・女性(学生や子育て世代の親など)を想定し、朝食や部活・塾の前、まとめ買いといったシーンで手に取りやすい、満足感のある商品を展開する。

「新しさ・ワクワク感」をテーマとする商品は、主に20代・30代女性をターゲットに設定し、週末ブランチや自分へのご褒美、シェア需要など、気分が上がるシーンに向けたラインアップを提案する。

「毎日安心・定番(安心感)」をテーマとする商品は、20代・30代の男女を中心に、朝食・ランチ・3時のおやつ・在宅ワークの合間など、日常のさまざまなタイミングで選ばれる定番商品の充実を図る。

主な商品ラインアップは以下の通り。

「ずっしりデニッシュ りんご」(127.44円)は「満足感」をテーマとした商品。角切りりんご入りのりんごジャムを使用することで、シャキシャキとしたりんごの食感と味わいを楽しめる一品。しっとりとやわらかいデニッシュ生地で、りんごジャムをたっぷりと包み、焼き上げている。

食べ応えのあるボリューム感と手に取りやすい価格帯が特徴。

「クロワッサン ソーセージミートソース」(267.84円)は、「新しさ・ワクワク感」をテーマとした商品。クロワッサン生地を土台に、ソーセージを盛り付けており、焼き込んでも潰れないボリューム感が特徴。専門店の味わいを目指した、ミルク感やほのかな甘みを感じられるクロワッサン生地にこだわった一品。

「こだわりソースのふんわりコロッケパン」(181.44円)は「毎日安心・定番(安心感)」をテーマとしており、ボリューム感・価格ともに、満足感No.1の惣菜パン。ふんわりしっとりした食感のパン生地でコロッケをサンドした商品。

コロッケにもこだわり、じゃがいものうま味と甘みが感じられるなめらかな食感とこだわりのソースが特徴となっている。

「サクふわメロンパン」(127.44円)は、同店菓子パンNo.1の商品で、「毎日安心・定番(安心感)」をテーマとしている。くちどけの良いふんわり感のある生地やサクサク感とバター風味の向上を目指したメロン皮にこだわっている。