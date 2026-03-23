アレグレスは、世界でも類を見ないオマール海老のクラフトジン「オマールEBIジン」の独占販売を開始し、3月18日より日本市場へ解禁した。本製品はベルギーのスピリッツ開発チームが手がけた、魚介の旨味や出汁感、ハーブ、柑橘のニュアンスを一つのスピリッツとして設計した革新的な商品であるとのこと。

オマール海老の殻も身も贅沢に使用

オマールEBIジンは、高級食材として知られるオマール海老を主素材として蒸溜。オマール海老由来の成分を他のボタニカルと工程を分けて蒸溜することで、それぞれの個性を抽出している。最終段階で丁寧にブレンドし、甲殻類の旨味を残しながらも全体として調和する味わいへと仕上げられているという。

オマール海老

オマール海老

オマール海老の殻も身も合わせて贅沢に使用

五感を揺さぶる香りと味わい

開栓直後は甲殻類を思わせる特徴的な香りが立ち上がるが、カクテルとして組み立てることでそのポテンシャルが引き出される。使用ボタニカルには、オマール海老、ジュニパベリー、パセリ、コリアンダー、レモングラス、レモンピール、ラベンダー、シナモン、ホワイトペッパーなどが含まれる。トマトや柑橘と組み合わせることで香りは自然に溶け込み、全体の輪郭を支える旨味の要素へと変化するとのこと。

商品情報

オマールEBIジン

■商品名:オマールEBIジン

■容量:500ml

■アルコール度数:40%

■価格:7,920円

■製造国:ベルギー

※甲殻類アレルギーの方は注意が必要。