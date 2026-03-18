最近、「ドバイチョコ餅」なるスイーツが流行っているらしい……そんなウワサをネットで見かけました。

ドバイチョコ餅は、韓国発の人気のスイーツ。独特食感の食材が、チョコレート味の丸いお餅の中に入ったものなんだとか。へえ～そんなのがあるのかあ。

若者に人気のあまり、東京のJR新大久保駅周辺に、ドバイチョコ餅を売る店がたくさん出店。非常に盛況らしいんですね。これはぜひ体験してみたいぞ……ということで今回は、JR新大久保駅に降り立ちまして、実際に食べてみることにしました。

HELLO! DONUTS

まず1軒目に訪れたのは、「HELLO! DONUTS」というカフェです。こちらは新大久保駅から歩いてすぐ、5分もかからないぐらいにあるビルの1階にあります。

お店の外には「ドバイチョコ餅(Dubai Mochi Cookie)」の美味しそうな大きな看板がありますね。コレガドバイチョコモチ……

さて、早速入店してドバイチョコ餅を頼んでみます!

さて、いよいよドバイチョコ餅の登場です! こちらのお店は「抹茶味」や「紫芋味」などいろいろな味から選べる仕様だったのですが、筆者は「チョコ味」と「きなこ味」(いずれも500円)、合わせてブレンドコーヒー(450円)を頼んでみました。

一旦、ドバイチョコ餅を割ってみましたところ……う、うわー! なんだこれ! 中に見慣れない具材が入ってます。調べてみたところ、「カダイフ」という中東発祥の細い糸状のパイ生地なのだそうで、ソーメンを粉々に砕いたような見た目です。どんな味なんだろう。

早速食べてみたところ……

おおおっ、まず外側の皮はお餅みのあるフワフワでもっちりとした食感。中のカダイフは、ジャリジャリ、ザクザクとした不思議な食べ心地。このコントラストが非常に面白いです。

お餅ということもあってお腹にもたまりますし、コーヒーにちょうど合う甘さなのもいいですね～。

続いて「きなこ味」も食べてみたのですが、こちらはほんのりした甘さと、先ほどの商品にはないナッツのような味わいを感じられます。これは人気出るの分かるかもしれないな……。

PANNARA

さて、続いて向かったのは、「PANNARA(パンナラ)」というお店。実は先ほどの「HELLO! DONUTS」から徒歩20秒ぐらいのところにあるお店です。いかに新大久保が「ドバイチョコ餅の過密地帯」かということが伝わると思います。

先ほどの「HELLO! DONUTS」がシンプルなカフェ風の内装だったところから一転、こちらは非常にガーリーな内装をしておりまして、お客さんはどうやら女性が中心のようですね。

店内はピンクのクッションやうさぎのぬいぐるみが飾られたガーリーな空間

中に入ってみますと、いろいろなパンやスイーツが置いてありまして、おっ、その中にお目当てのドバイチョコ餅がありましたよ!

聞いてみますと、お店の中で食べることも、持ち帰りも可能とのこと。天気もよくて暖かかったので、外で食べようかなということで持ち帰りにしてみました。なお、購入したのはスタンダードなチョコ味(500円)と、イチゴ入りのもの(600円)です。

さて、近くの公園に来てみましたよ。いやー、天気がいいですね。

近くの公園へ来てみたぞ

ということで、早速食べてみようと思います。まずはノーマル、チョコレート味から。

食べてみますと……うまい! うまいのですが、「HELLO! DONUTS」とほぼほぼ同じ味わいのようです。皮のもちもち感と、中のジャリジャリ感。相変わらずなおいしさですね。

では、もう1つの、イチゴ入りを食べてみましょうか。

これは! うまいぞー! イチゴがジューシーで、甘くてとっても美味しいです。しかもイチゴが入っていることもあって、サイズも通常版より一回り大きくて食べ応えもあります。分かりやすく例えると、「いちご大福」みたいな感じかな。イチゴってなんでも合うよなあ～。

こうしてみると、いろいろなアレンジができるところもドバイチョコ餅のいいところかもしれません。

食べ歩きもめちゃくちゃ楽しそう

ということで、ドバイチョコ餅を食べてみました。紹介したお店以外にも新大久保にはたくさんのドバイチョコ餅が売られているようなので、気になる人はいろいろと"食べ比べ"するのも楽しそうですね～。ただ、ネットを見ると休日はかなり並ぶお店もあるみたいなので、そのあたりご注意いただくといいかもしれません。