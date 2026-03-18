最近、「ドバイチョコ餅」なるスイーツが流行っているらしい……そんなウワサをネットで見かけました。

ドバイチョコ餅は、韓国発の人気のスイーツ。独特食感の食材が、チョコレート味の丸いお餅の中に入ったものなんだとか。へえ～そんなのがあるのかあ。

若者に人気のあまり、東京のJR新大久保駅周辺に、ドバイチョコ餅を売る店がたくさん出店。非常に盛況らしいんですね。これはぜひ体験してみたいぞ……ということで今回は、JR新大久保駅に降り立ちまして、実際に食べてみることにしました。

  • JR新大久保駅に到着しました。待ってろよ、ドバイチョコ餅……!

    JR新大久保駅に到着しました。待ってろよ、ドバイチョコ餅……!

HELLO! DONUTS

まず1軒目に訪れたのは、「HELLO! DONUTS」というカフェです。こちらは新大久保駅から歩いてすぐ、5分もかからないぐらいにあるビルの1階にあります。

  • 1軒目に訪れた「HELLO! DONUTS」の外観

    1軒目に訪れた「HELLO! DONUTS」の外観

  • お店の外には「ドバイチョコ餅(Dubai Mochi Cookie)」の美味しそうな大きな看板がありますね。コレガドバイチョコモチ……

    お店の外には「ドバイチョコ餅(Dubai Mochi Cookie)」の美味しそうな大きな看板がありますね。コレガドバイチョコモチ……

さて、早速入店してドバイチョコ餅を頼んでみます!

  • 平日の昼間ということもあり、店内はゆったりとした時間が流れていました

    平日の昼間ということもあり、店内はゆったりとした時間が流れていました

  • 壁には可愛らしいイラストも。今っぽいK-POPカフェの雰囲気です

    壁には可愛らしいイラストも。今っぽいK-POPカフェの雰囲気です

さて、いよいよドバイチョコ餅の登場です! こちらのお店は「抹茶味」や「紫芋味」などいろいろな味から選べる仕様だったのですが、筆者は「チョコ味」と「きなこ味」(いずれも500円)、合わせてブレンドコーヒー(450円)を頼んでみました。

  • 注文したドバイチョコ餅(チョコ・きなこ)とホットコーヒー

    注文したドバイチョコ餅(チョコ・きなこ)とホットコーヒー

  • コロンとした丸いフォルムが可愛らしいですね～

    コロンとした丸いフォルムが可愛らしいですね～

一旦、ドバイチョコ餅を割ってみましたところ……う、うわー! なんだこれ! 中に見慣れない具材が入ってます。調べてみたところ、「カダイフ」という中東発祥の細い糸状のパイ生地なのだそうで、ソーメンを粉々に砕いたような見た目です。どんな味なんだろう。

  • お餅を割ってみると、中から黄色っぽい謎の具材が顔を出しました

    お餅を割ってみると、中から黄色っぽい謎の具材が顔を出しました

早速食べてみたところ……

おおおっ、まず外側の皮はお餅みのあるフワフワでもっちりとした食感。中のカダイフは、ジャリジャリ、ザクザクとした不思議な食べ心地。このコントラストが非常に面白いです。

お餅ということもあってお腹にもたまりますし、コーヒーにちょうど合う甘さなのもいいですね～。

  • この細い麺のようなものが「カダイフ」。ザクザク・ジャリジャリ食感の正体です

    この細い麺のようなものが「カダイフ」。ザクザク・ジャリジャリ食感の正体です

続いて「きなこ味」も食べてみたのですが、こちらはほんのりした甘さと、先ほどの商品にはないナッツのような味わいを感じられます。これは人気出るの分かるかもしれないな……。

  • 続いてきなこ味も実食。こちらも優しい甘さで食べやすいです

    続いてきなこ味も実食。こちらも優しい甘さで食べやすいです

  • きなこ味の中身。こちらもザクザクのカダイフがたっぷり詰まっています

    きなこ味の中身。こちらもザクザクのカダイフがたっぷり詰まっています

PANNARA

さて、続いて向かったのは、「PANNARA(パンナラ)」というお店。実は先ほどの「HELLO! DONUTS」から徒歩20秒ぐらいのところにあるお店です。いかに新大久保が「ドバイチョコ餅の過密地帯」かということが伝わると思います。

  • 2軒目に訪れた「PANNARA(パンナラ)」

    2軒目に訪れた「PANNARA(パンナラ)」

  • 店頭には、こちらも「韓国で大人気!」というドバイチョコ餅の看板が

    店頭には、こちらも「韓国で大人気!」というドバイチョコ餅の看板が

先ほどの「HELLO! DONUTS」がシンプルなカフェ風の内装だったところから一転、こちらは非常にガーリーな内装をしておりまして、お客さんはどうやら女性が中心のようですね。

  • 店内はピンクのクッションやうさぎのぬいぐるみが飾られたガーリーな空間

    店内はピンクのクッションやうさぎのぬいぐるみが飾られたガーリーな空間

中に入ってみますと、いろいろなパンやスイーツが置いてありまして、おっ、その中にお目当てのドバイチョコ餅がありましたよ!

  • 店内にはドバイチョコ餅のほかにも、可愛らしいパンやスイーツがずらり

    店内にはドバイチョコ餅のほかにも、可愛らしいパンやスイーツがずらり

聞いてみますと、お店の中で食べることも、持ち帰りも可能とのこと。天気もよくて暖かかったので、外で食べようかなということで持ち帰りにしてみました。なお、購入したのはスタンダードなチョコ味(500円)と、イチゴ入りのもの(600円)です。

  • お持ち帰りにしてみました。お餅だけに(？)

    お持ち帰りにしてみました。お餅だけに(？)

さて、近くの公園に来てみましたよ。いやー、天気がいいですね。

  • 近くの公園へ来てみたぞ

    近くの公園へ来てみたぞ

ということで、早速食べてみようと思います。まずはノーマル、チョコレート味から。

  • まずはノーマルのチョコレート味から。

    まずはノーマルのチョコレート味から。

食べてみますと……うまい! うまいのですが、「HELLO! DONUTS」とほぼほぼ同じ味わいのようです。皮のもちもち感と、中のジャリジャリ感。相変わらずなおいしさですね。

  • 中身の様子。「HELLO! DONUTS」と同じく、もっちり&ザクザク食感です

    中身の様子。「HELLO! DONUTS」と同じく、もっちり&ザクザク食感です

  • 甘い匂いに誘われたのか、鳩が近づいてきました

    甘い匂いに誘われたのか、鳩が近づいてきました

では、もう1つの、イチゴ入りを食べてみましょうか。

  • 続いて、イチゴ入りのドバイチョコ餅。ノーマルより一回り大きくてずっしりしています

    続いて、イチゴ入りのドバイチョコ餅。ノーマルより一回り大きくてずっしりしています

これは! うまいぞー! イチゴがジューシーで、甘くてとっても美味しいです。しかもイチゴが入っていることもあって、サイズも通常版より一回り大きくて食べ応えもあります。分かりやすく例えると、「いちご大福」みたいな感じかな。イチゴってなんでも合うよなあ～。

  • 中には大きなイチゴが丸ごと!ジューシーな甘酸っぱさとザクザク食感がたまりません

    中には大きなイチゴが丸ごと!ジューシーな甘酸っぱさとザクザク食感がたまりません

こうしてみると、いろいろなアレンジができるところもドバイチョコ餅のいいところかもしれません。

食べ歩きもめちゃくちゃ楽しそう

ということで、ドバイチョコ餅を食べてみました。紹介したお店以外にも新大久保にはたくさんのドバイチョコ餅が売られているようなので、気になる人はいろいろと"食べ比べ"するのも楽しそうですね～。ただ、ネットを見ると休日はかなり並ぶお店もあるみたいなので、そのあたりご注意いただくといいかもしれません。

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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