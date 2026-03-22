ぴあは、スマートフォンやPCで気軽に楽しめる新たなWEBコミックサイト「ぴあコミック」を2026年3月19日よりスタートした。

「ぴあコミック」では、異世界、恋愛、ファンタジーなどを中心に、さまざまなジャンルの作品を取り揃えており、通勤・通学の合間や、ちょっとした空き時間に、手軽にマンガを楽しむことができる。

まずは、女性向け小説のコミカライズ作品を中心に、初期掲載3作品からスタート。各作品は第2話まで無料で読めるほか、今後も新しい作品が継続的に追加されていく予定となっている。

また、ぴあ発の女性向けコミックレーベル「COMIC LuPIA」の作品をはじめ、既存のコミック作品も含めて、順次ラインナップが拡充される。

初期掲載ラインナップ

■『イケオジ王弟殿下との白い結婚 〜君を愛するつもりはないと言った旦那様が過保護に溺愛してきます～』

作画：五田坊主

著者：氷雨そら

イラスト：m/g

「君を愛するつもりはない」と言われたはずなのに、イケオジからの溺愛が止まらない！婚約破棄され居場所を失った令嬢ステラに、20歳年上の王弟ジェラルドが突然の求婚。白い結婚のはずが、気づけば過保護で溺愛全開。不器用イケオジ×自己肯定感低めヒロインの、じれ甘ラブストーリー！

■『悪役令嬢の取り巻きに転生したけど、推しの断罪イベントなんて絶対に許さない！』

作画：東みーみ

著者：shiryu

乙女ゲームの世界に転生し、悪役令嬢アルティアの取り巻きになったセレナ。けれどアルティアは美しく、不器用なだけで──本当は誰よりも優しい女の子だった。主人公ミランダと王子レオナードが仕掛ける断罪イベントに、名もなき、取り巻き令嬢が立ち向かう。

■『誓約魔術に誓ってもらってもいいでしょうか？』

漫画：マイキ

原作：gacchi

原作イラスト担当：星らすく

魔術の才に恵まれた公爵令嬢ローゼリアは、 三人の王子の中から結婚相手を選ぶよう命じられる。しかも拒めば、年の離れた貴族への後妻入り。ローゼリアは一見従う素振りを見せながらも、ある“魔術的な条件”を提示する。それは王族ですら破れない、「誓約魔術」に誓ってもらうことだった──。