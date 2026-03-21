インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、キャラクターの魅力的なポーズと構図がまとめて学べるイラスト技法書『「なにか違う」を解決する！ポーズ&構図パターンBOOK』を2026年3月19日(木)に発売した。

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■ポーズと構図の「なにか違う」を解決

デッサンや身体の描き方を学び、ある程度キャラクターイラストが描けるようになったのに「キャラクターが魅力的に見えない」「プロの絵となにか違う」といった悩みを抱えている人は少なくない。その原因のひとつは、キャラクターの感情や状況を表現する「ポーズ」と、印象を大きく左右する「構図」である場合が多い。キャラクターを魅力的に見せるポーズと構図を学ぶことで、イラストが格段にレベルアップする。本書はポーズと構図の豊富な作例を掲載し、実践的な組み合わせ方も紹介しているので、キャラクターの魅力を大きく引き出す表現力が身につく。

■人気イラストレーター監修による豊富な作例を掲載

監修はYouTubeチャンネル登録者数15万人を誇る「みにまるコミック」で人気のイラストレーター・みにまるが担当。物足りない部分をどう直せば、より魅力的にできるのかをBefore／After形式で解説している。本書は「ポーズ」「構図」「ポーズと構図の組み合わせ」のパートで構成されており、ポーズパートでは「立つ」「座る」「走る」といった基本的な動作から「ハイタッチ」「手を繋ぐ」「抱き合う」といった複数人のポーズまで、バリエーション豊かなポーズを掲載。構図パートでは、「喜び」「感動」「嫉妬」などの感情ごとに紹介していて、キャラクターの感情表現を際立たせる構図の選び方がわかる。さらに組み合わせパートでは、ポーズと構図の具体的な組み合わせ例も掲載。実例と共に「このポーズなら、この構図を組み合わせると効果的」といったイラスト作成時の考え方が紹介されており、ポーズに適した構図を選ぶ応用力も身につく。また、本書に掲載されたポーズ・構図パターンの一部はPNG形式の画像データでのダウンロードが可能。イラスト作成ですぐに活かしたい場合は、画像データをトレースして、自身のイラストの下絵としても利用できる。

■『「なにか違う」を解決する！ポーズ&構図パターンBOOK』

著者：フィグインク

監修：みにまる

発売日：2026年3月19日(木)

ページ数：176ページ

サイズ：B5判

定価：2,420円(本体2,200円＋税10％)

電子版価格：2,420円(本体2,200円＋税10％)※インプレス直販価格