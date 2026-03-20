マガジンハウスは、コミックレーベル「SHURO」より、2026年3月20日(金)に電子コミック『今夜、秘密のキッチンで』【単話】1話・2話を各電子書店にて配信開始した。

本作は、累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世(原案：共同テレビ)による最新作。4月からはフジテレビ系にてTVドラマとして放送されることも決定している。配信開始とドラマ化決定を記念し、電子書店にて「『にぶんのいち夫婦』黒沢明世最新作！『今夜、秘密のキッチンで』配信スタート＆TVドラマ化決定記念フェア」を3月20日より開催。フェア期間中は、第1話：無料公開、第2話：半額にて提供される。

累計500万部突破の人気漫画家の最新作は夫のモラハラに苦しむ主婦がヒロイン

地方局のアナウンサーだったあゆみはスポンサー企業の社長との結婚を機に引退して専業主婦に。けれど、誰もが憧れるセレブ婚の実態は夫のモラハラ、セックスレス、義母の過干渉など問題だらけで──。パントリーにしか居場所がない日々に疲弊し次第にお酒に溺れる様になったあゆみだが、ひょんなことから出会った年下のイタリアンシェフ・Keiが作る優しい味わいの料理に、少しずつ本来の自分を取り戻していく──。モラハラ夫に制裁は下るのか!?あゆみとKeiの想いの行方は？華やかな結婚生活の裏側を取り巻く人間関係から眼が離せない注目作となっている。

◎漫画家：黒沢明世のコメント

通常は原作があり、その後にドラマ化のお話をいただくことが多いのですが、本作は2年前からプロデューサーの方と往復を重ねながら育ててきた作品です。ドラマでの表現、漫画での表現、その違いを前提に何度も模索してきました。連載開始直後のドラマ化は、ひとつの節目のように感じています。主演が木南晴夏さん、シェフ役が高杉真宙さんと伺い、この物語を託せることをうれしく思っております。原作としても、作品の芯を大切にしながら描き続けてまいります。

■『今夜、秘密のキッチンで』【単話】1〜2話

著者：黒沢明世(原案：共同テレビ)

発売日：2026年3月20日

発行：マガジンハウス