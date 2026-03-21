アース・スター エンターテイメントが運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」にて、『二度目はタの付く自由業​ ～逆行社畜は持ち越しチートでリスタート～』(漫画：田仲千、原作：仏ょも、キャラクター原案：増田幹生)の連載が、2026年3月26日(木)18時よりスタートする。

探索者志望の松尾はダンジョンの中で、パーティメンバーやギルドに搾取されて感情を捨てた社畜となる「未来の記憶」を思い出す。

そんな最悪な未来を塗り替えるべく、将来手にするチート装備や知識、自身の規格外ジョブ【旅人】を生かして人知れず圧倒的なステータス値へと駆け上がる。

絶対的な力に、優秀な部下、元裏社会組織での地位を手に入れながら、幸せな未来を壊そうとする奴らを蹂躙していく！

登場キャラクターの紹介

■松尾篤史

ユニークジョブ【旅人】をもつ青年。未来の記憶や装備を駆使し、『最強の探索者』を目指す。

■奥野せら

レアジョブ【侍】を持ち、松尾の部下となる。 松尾に鍛えられ、周囲を圧倒するほどの戦闘力を有する。

■但馬明彦

富士元興業の専務兼、クラン龍青会の本部長。松尾の上司にあたるが、その規格外さに肝を冷やしている。