コスモエネルギーホールディングは、京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)が設立するファンド(イノベーション京都2026投資事業有限責任組合)への出資を決定し、3月9日にLP契約を締結した。新エネルギー領域を含む次世代事業の事業化に向けた取り組みだ。スタートアップを投資先とするファンドへの出資は、コスモエネルギーグループとして初の取り組みとなる。

出資の背景と目的

コスモエネルギーグループは中長期目標「Vision2030」に掲げる「石油事業の競争力強化・低炭素化」の実現に向け、バイオ燃料、温室効果ガス削減、水素などのエネルギー領域を含む次世代事業の事業化推進に取り組んでいる。

こうした取り組みの一環として、既存事業の延長にとどまらず、将来の事業シーズを幅広く探索する観点から今回、スタートアップ投資ファンドへの参画を決定した。

京都iCAPは京都大学100%出資のベンチャーキャピタルとして、エネルギー、素材、バイオ、AI/IoTなどの先端技術分野で高い投資実績を有し、長期的な伴走支援体制を整えている。

コスモエネルギーグループは京都iCAPとの連携を通じて、中核事業であるエネルギー分野に加えヘルスケア、フード、AI/IoTなどの異分野とのシナジーも期待できることから、技術課題の解決に向けた強固なパートナーシップを築けるものと期待している。

ファンドへの出資による効果

コスモエネルギーグループのコスモ石油は、2023年3月に国立大学法人京都大学と3年間の包括連携協定を締結し、カーボンネットゼロに向けた新たな事業創出を目指して次世代エネルギーの安定供給技術などに関する共同開発検討を進めている。

今回の出資・連携は、コスモエネルギーグループと京都大学との技術連携強化に位置付けられるものだ。

出資によるメリット

コスモエネルギーホールディングスは今回の出資および連携を通じて、大学発の先端技術分野を中心に京都iCAPが有する多様なスタートアップおよびアカデミア、参画企業らとのネットワークを活用。これにより、脱炭素やエネルギー分野に加え、医療、バイオ、AIなどの多様な次世代事業の事業化を推進する。

また、諮問委員会への参加や出向枠の活用を通じて、投資実務に関する知見や業界ネットワークの強化を図る。

今後の展望

コスモエネルギーホールディングスは今回の連携を通じて、脱炭素社会の実現に資する技術革新を中心に据えながら、京都iCAPの幅広い投資先スタートアップとの協業を積極的に推進し、産学連携による持続可能な社会の実現と新たな価値創出に貢献していく。