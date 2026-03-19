コスモエネルギーホールディングスと日本大学生産工学部は3月16日、食料と競合しない非可食由来バイオ原料からバイオイソブタノールを生産する技術に関する共同検討で契約を締結した。

糖から次世代アルコールを効率的に製造するプロセスの確立へ

カーボンニュートラル社会の実現に向け、食料と競合しない非可食由来バイオ原料を活用した燃料生産技術の重要性が高まっている。特に、既存の石油製品と親和性の高い液体燃料や化学品については、バイオ原料などの再生可能原料への転換を通じた脱炭素化が求められている。

こうした中、バイオイソブタノールはディーゼル代替燃料用途としての直接利用に加え、ガソリンや持続可能な航空燃料(SAF)、化学品の原料となる物質へと転換できることから、燃料・化学品の両分野に展開可能な次世代アルコールとして注目されている。イソブタノールはアルコールの一種(化学式 C₄H₉OH)で、溶剤や化学品原料として用いられるほか、近年では次世代燃料としても注目されている。

一方で、エタノールとは異なり、自然界にはイソブタノールを高効率に生成できる微生物が存在しないため、その実用化には高度なバイオ技術の確立が不可欠という課題がある。

＜共同検討のイメージ＞

今回の共同検討では、日本大学生産工学部が有する微生物を対象とした遺伝子改変技術や、糖を利用したイソブタノール生産株開発に関する優れた知見を活用し、非可食由来の糖原料からバイオイソブタノールを効率的に製造可能な生産株の開発に取り組む。併せて、バイオエタノールの製造にも応用可能な糖化・発酵プロセスの確立をめざす。

この取り組みは、糖資源からイソブタノールを起点として、燃料･化学品へと展開する可能性を検討する新たな技術開発であり、コスモエネルギーホールディングスが目指す、非可食バイオ原料の高度利用に向けた技術基盤の強化につながるものだ。

将来的には、ディーゼル代替燃料や、ガソリンやSAF、化学品など多様な用途への展開を通じ、低炭素社会の実現に貢献することをめざす。

同技術が確立されることで、これまで主にエタノール用途に限られていた糖資源の活用先として、燃料･化学品分野における新たな選択肢が広がることが期待される。また、バガスやパルプなどの木質系原料や廃棄物由来原料への展開を通じて、廃棄物の有効活用によるバイオ燃料製造に寄与することも期待される。

コスモエネルギーホールディングスと日本大学生産工学部は、同共同検討を通じて非可食由来バイオ原料の付加価値向上と資源循環の促進を図るとともに、国産エネルギーの供給拡大によるエネルギーセキュリティの向上にも貢献していく。