タレントの岡田結実が、きょう21日(22:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ特番『ヒロミのおせっ買い!』に出演し、夫とともにテレビ初共演を果たす。

岡田は昨年4月に結婚を発表し、今年2月に第1子出産を報告。今回が“ママになって初”のバラエティ出演となる。

番組では、現在の自宅に家電がほとんどないという岡田が、夫とともに最新家電を購入するためロケへ。

訪れたのは、ヤマダデンキ LABI池袋本店。生まれたばかりの子どものため、「空気をきれいに保ちたい」「おいしい料理を作りたい」と語り、調理家電や空気清浄機を中心に検討していく。

無水調理が可能な電気調理鍋や、離乳食づくりにも活用できる機能に関心を示し、「いいですね」と前向きな様子を見せる場面も。

ロケでは、ラブラブな雰囲気を見せる岡田夫婦の自然体のやり取りも見どころの一つ。空気清浄機やシャワーヘッドなど、生活を大きく変えるアイテムを前に悩む岡田に対し、ヒロミが“おせっ買い”で後押しする。

ヒロミは、岡田の父である岡田圭右と親交があることから、娘・結実に向けたサプライズも用意。新たな生活のスタートに寄り添うような演出に、岡田夫婦がどのような反応を見せるのか。

同番組は、ヒロミ、シソンヌ・長谷川忍、Snow Man・佐久間大介が、買い物に悩む芸能人に“おせっかい”を焼きながらサポートするロケバラエティ。ほかにも、相葉雅紀(嵐)、横山裕(SUPER EIGHT)が出演する。

【編集部MEMO】

岡田結実は、2000年4月15日生まれ、大阪府出身。お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右を父に持ち、幼少期から子役として活動を開始。ティーン向けファッション誌『ニコ☆プチ』『ピチレモン』の専属モデルを務めるなど、早くから同世代の支持を集めた。24年に一般男性との結婚を発表し、26年には第1子を出産した。

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