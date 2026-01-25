リクスタはこのほど、「令和8年大河ドラマ出演者珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主要キャスト(2025年12月29日時点)から、芸名・本名に関わらず実世帯が確認できる名字のみを集計し、作成された。

令和8年大河ドラマ出演者珍しいレア名字ランキングベスト30

「豊臣兄弟!」出演者の珍しい名字TOP3

第1位は、築城の名手として知られ秀長の右腕となる「藤堂 高虎(とうどう たかとら)」を演じる「佳久 創(かく そう)」さんだった。名字の「佳久」さんの全国人数はおよそ40人と大変珍しく、希少な名字だ。最多の都道府県は鹿児島県で、およそ20人(約50%)みられる。

第2位は、「さらさら越え」の逸話でも有名な「佐々 成政(さっさ なりまさ)」を演じる「白洲 迅(しらす じん)」さん。全国人数はおよそ50人。現在の静岡県にあたる遠江国敷知郡白洲邑がルーツの1つとされている。東京都におよそ20人(約40%)と最も多くいる。

第3位には、美濃三人衆の一人で軍略に長けた「稲葉 良通(いなば よしみち)」役の「嶋尾 康史(しまお やすし)」さんがランクイン。全国人数はおよそ440人。兵庫県に最も多いおよそ160人(約36%)がみられ、「嶋尾 康史」さんも兵庫県の出身だ。上位3位までは500人未満のとても珍しい名字が並ぶ結果となった。

仲野太賀さん、小栗旬さんは何位?

主人公の「豊臣 秀長」を演じる「仲野 太賀(なかの たいが)」さんは第12位にランクイン。全国人数はおよそ16,800人いる。最多は、大阪府のおよそ2,300人(約14%)。

秀長の兄であり、農民から天下人へと上り詰める「豊臣 秀吉(とよとみ ひでよし)」役を演じる「池松 壮亮(いけまつ そうすけ)」さんは第7位にランクインした。全国人数およそ3,500人。「池松 壮亮」さんの出身地でもある福岡県におよそ1,600人(約46%)と最も多くみられる。

第15位は、豊臣兄弟が仕えた天下布武を掲げて乱世を突き進む「織田 信長(おだ のぶなが)」役、「小栗 旬(おぐり しゅん)」さん。全国人数およそ20,000人。常陸国真壁郡小栗村(現・茨城県)が起源ともいわれている。岐阜県に最も多くおよそ5,100人(約26%)の「小栗」さんがいる。

出演者の出身地に多くみられる名字に注目

第10位に、秀吉の親友であり「槍の又左」の異名を持つ「前田 利家(まえだ としいえ)」役の「大東 駿介(だいとう しゅんすけ)」さんがランクインした。「大東」姓は全国におよそ7,800人みられる。「大東 駿介」さんの出身地である大阪府には、およそ2,200人(約28%)がみられる。

第27位に、秀吉を古くから支え続けた家臣「前野 長康(まえの ながやす)」役の「渋谷 謙人(しぶや けんと)」さんがランクイン。「渋谷」さんの全国人数はおよそ92,600人。神奈川県に最も多く、およそ13,200人(約14%)いる。「渋谷 謙人」さんも神奈川県の出身だ。