プレックスは、「グレートザウルス ガイガン」(18,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

第3次怪獣ブームと呼ばれる1970年代後半、ポピー『グレートザウルスシリーズ』『キングザウルスシリーズ』(販売期間1978～1981)が登場。バンダイのグループ会社であった「ポピー」のコレクション玩具である本シリーズ最大の特徴は、全てのキャラクターの両足にモールドされた、それぞれの足形。これによりこのシリーズは「足型シリーズ」とも呼ばれることもあった。

ゴジラ70周年の企画として2024年に、歴史あるゴジラソフビの「グレートザウルスゴジラ」を忠実に再現、新規金型により復刻。同シリーズとして、今回は「ガイガン」がリリースされた。

サイボーグ怪獣、未来怪獣とも言われ、バイザーのような赤い単眼に、頭部には大きな1本角、口の左右には牙、鋭くとがった手足の1本爪に腹部のカッターが特徴の怪獣。背中には翼を3枚持つ。

ガイガンも同シリーズ特有のレトロな丸みのある造形フォルムに仕上がっている。待望の【二次受注】を受付中の「グレートザウルスシリーズ キングギドラ」とともにに展示してみよう。

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