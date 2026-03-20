高橋書店は、3月12日に『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』(著:13s.crochet ミミチャンネル)を全国の書店およびオンラインストアで発売した。

『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』

大流行中のかぎ針編みにおいて、「難しそう」「何から編めば良いかわからない」と感じている初心者に最適な一冊だという。

初心者から経験者まで楽しめる豊富なラインアップ

各作品には難易度や所要時間の目安が記載されており、自分のレベルに合わせて編み進めることができるという。掲載アイテムは多岐にわたり、基本スキルで挑戦できるケーブルタイやボリュームシュシュ、お花のコースター、猫型こもの入れ、レッグウォーマー、花柄ミニ巾着、ブックカバーといった定番こものが揃っている。

『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』

『「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの』

また、トレンドを押さえたバブーシュカや猫耳ニット帽、サマーハット、イヤーマフのほか、チューリップやスマホショルダー、方眼編みバッグ、ビスチェなどの最新アイテムも網羅されている。さらに、オリジナルの愛を形にできるトレーディングカードケース、ペンライトケース、うちわケースといった推し活に欠かせないグッズも収録されており、今すぐ編みたくなる可愛い作品をたっぷり楽しめる一冊だという。

ラインアップ一例

YouTube登録者数13万人超の人気作家が解説

著者の13s.crochet ミミチャンネルは、2021年3月から「編んで楽しい可愛いかぎ針編み」をコンセプトに活動している人気かぎ針編み作家だ。本書では、全ての作品に豊富な写真によるプロセス解説と、最初から最後まで確認できる動画が付いている。文字だけでは不安な方も安心して取り組める工夫が施されているとのことだ。

書籍情報

タイトル:「今ほしい」がすぐ編める! かわいい かぎ針編みこもの

定価:1540円

ページ数:96

サイズ:B5変型

