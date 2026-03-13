EGBAが展開する身長150cm前後の女性向けブランド「COHINA」は、レディースブランド「VIS」との初となるバッグコラボレーションを発表する。本商品は3月11日より発売。

小柄だからこそ、バッグ選びは難しい。全身で見たときのバランスが気になり、「これでいいのかな」と迷ってしまう。 そんな声に向き合い続けてきた「COHINA」と、働く女性の毎日が笑顔で輝くようなスタイルを提案してきた「VIS」。 両ブランドにとって初となるバッグカテゴリーでの本格的な共同開発では “小柄さんがスタイルアップして見える通勤バッグ” をテーマに、サイズ設計から見直した。 目指したのは、単に小さくすることではない。ハンドルの長さ、ボディの高さ、横幅の比率。 ミリ単位で検証を重ね、持った瞬間に自然と整うバランスを追求した。

A4書類や13インチPCが収納可能な実用性を備えながら、約650gの軽量設計。通勤はもちろん、オフやセレモニーシーンにもなじむ、凛とした佇まいに仕上げている。サイズも、きちんと感も、妥協しない。COHINA × VIS だからこそ生まれた、一つの答えである。

【COHINA×VIS】チャーム付き2WAYトートバッグ/A4対応・軽量

7,910円。カラー は、 エクリュ(COHINA限定)。ブラック、ベージュ(COHINA|VIS共通)。

A4書類や13インチPCが収まる実用性を備えながら、大きく見えすぎない小柄設計を追求。本体約650g(ショルダー込み約725g)の軽量仕様で、三層構造・口元ファスナー付き。取り外し可能なショルダーベルトを備えた2WAY仕様で、きちんと自立する上品なフォルムが特長。前後で異なるデザインを楽しめるキーチャームは取り外し可能。装いやシーンに合わせて印象を変えられる。

発売日時は、3月11日20:00。