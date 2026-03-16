サーモスはこのほど、「保冷ショルダーバッグ(RFM-003/RFO-007)」と「保冷バックパック(RFP-016/025)」を公式オンラインショップなどで発売した。価格はオープン、想定価格(編集部調べ)はRFM-003が2,200円、RFO-007が2,750円、RFP-016が4,400円、RFP-025が5,500円。

日常使いもできる保冷ショルダーバッグ

保冷ショルダーバッグは、日常に馴染むデザインと優れた保冷力を両立したショルダーバッグ。同社独自の複合断熱構造「アイソテック」の3層断熱構造により外部の熱を効果的に遮断し、高い保冷性能を実現した。

保冷ショルダーバッグ製品特長

デザインはカジュアルさを追求し、買い物用の保冷バッグとしてはもちろん、日常使いのショルダーバッグとしても活躍する2way仕様。サイズは、体にフィットするハーフムーン型(RFM-003)と、収納力に優れたボックス型(RFO-007)の2種類を展開。カラーはシーンや用途を選ばず使えるブラックとベージュの2色を用意する。

ハーフムーン型は500mlペットボトル3本を横に収納可能な約3.5Lの容量で、スーパーやコンビニなど一人暮らしのちょっとした買い物や、チョコレート、リップなどの温度管理が必要な小物の持ち運びに適している。ボックス型は500mlペットボトル6本を縦に収納可能な約7Lの容量で、家族でのお出かけや運動会、ピクニックなどのイベントシーンでも活躍し、しっかりと保冷したいお弁当やネッククーラーなどの持ち運びにおすすめだという。

重い荷物もラクラク、保冷機能付きバックパック

バックパックは、両手が空き、背負う事で重い荷物も快適に運べる保冷機能を兼ね備えている。量は16L(RFP-016)と25L(RFP-025)の2サイズ、カラーはオールブラックとダークグレーの2色展開で、どんなファッションにも合わせやすく、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで使用できる。

16Lには同社独自の3層断熱構造「アイソテック」、25Lには5層断熱構造「アイソテック2」を採用。高い保冷力が備わっているため、週末のまとめ買いやアウトドアのシーンでも安心。内側は汚れを拭き取りやすく衛生的。また、底板付きのため中の荷物が安定する。背面のメッシュクッションがフィット感と通気性を両立し、暑い日でも蒸れにくく快適に使用できる。