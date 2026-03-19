Mrs. GREEN APPLE大森元貴から藤澤涼架「ちゃんと怒られた（笑）」放送中に愛ある説教!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では花粉症の話題や、現在、藤澤が霧矢直斗役で出演中のドラマ、日曜劇場「リブート」（TBSテレビ系）などについてトークを繰り広げました。大森：花粉、どうですか？ りょうちゃん（藤澤）。藤澤：花粉……すごいど!? 今年、特に！ 今年、特にすごいよね？若井：（小さな声で）……始まりました……！藤澤：あれ（笑）？大森：違う違う、りょうちゃんは本番中に話しちゃいけない話はしてないから（笑）。藤澤：ちゃんとオンで喋っていますよ！（笑）大森：本番じゃないと思って喋っているわけじゃないから！若井：あ、違う（笑）？藤澤：オンで喋っていますからね!? ……花粉、すごいですね！若井：（小さな声で）……始まりました……！藤澤：違うんですよ！大森：皆さん、無事かなぁ？ 花粉症！ 若井さんは花粉症じゃないんだもんね？若井：僕は一切花粉症じゃないんですよ、珍しく！大森：うらやましいですね〜！ いつか花粉症になっちゃえばいいのに、と思ってやってますけれども……。若井：おお、まあ、そうね……いつか!?大森：そして「リブート」！藤澤：なんでここにきて!?大森：でも霧矢、ちょっともう……グイグイですよね！藤澤：霧ちゃん、すごいよ！大森：“霧ちゃん”って、作中で誰も呼んでないよね？藤澤：霧ちゃん、すごいんだから！若井：（笑）。藤澤：いやー、私は〜……（なにやらゴソゴソしながら話している）大森：……ほんとにさー！ パンツをいじりながら喋るのやめてっ!!若井・藤澤：（爆笑）。若井：やばいって!!藤澤：言わないでぇ!?若井：一番輝けるところじゃん！ 今！大森：お前の話だろっ！ これはぁ!!藤澤：（笑）。大森：いいよ、他のところでどれだけ噛んだって何したっていいさっ！ でもちゃんと、自分の宣伝することはしっかりやりなさいっっ!! お前はっっ!! そういうところ、あるぞぉ！ お前はぁ!!藤澤：ちゃんと怒られた（笑）。大森：片手間に告知してー！ 人が一生懸命振ってるのにー!!藤澤：照れ隠しですよ！大森：隠すなぁ！ 照れなんかぁ!!若井：一番、自分のアピールポイント！藤澤：確かにね。大森：観てほしいだろ？藤澤：はい！ 観てください！ 本当に!!大森：なんだそれぇ（笑）！若井・藤澤：（笑）。若井：簡潔だなぁ（笑）。藤澤：霧矢くん、どうなるんだろうね？ というのが、まだわからないよ！ というのが、いっぱい垣間見えますから！ そういう人ばっかり！大森：「リブート」は、そうですね！若井：ね！藤澤：だから、しっかりみんなの表情を見て！大森：「まさか……！」「これ……！」「ん……!?」みたいになってきていますからね！ 来週は第9話ですか？楽しみにしてください！

⏻ 第𝟗話 最終章 𝟑月𝟐𝟐日(日)よる𝟗時放送⚡️

日曜劇場 『リブート』



第𝟖話ご視聴ありがとうございました✨

夏海が隠し続けていた真実はいかがでしたか？



物語はついに最終章へ

最強リブート夫婦誕生です！



- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -



|◤夫婦◢||… pic.twitter.com/MA23OIB558

— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) March 15, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info