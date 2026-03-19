Mrs. GREEN APPLE大森元貴から藤澤涼架「ちゃんと怒られた（笑）」放送中に愛ある説教!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月16日（月）の放送では花粉症の話題や、現在、藤澤が霧矢直斗役で出演中のドラマ、日曜劇場「リブート」（TBSテレビ系）などについてトークを繰り広げました。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：花粉、どうですか？ りょうちゃん（藤澤）。
藤澤：花粉……すごいど!? 今年、特に！ 今年、特にすごいよね？
若井：（小さな声で）……始まりました……！
藤澤：あれ（笑）？
大森：違う違う、りょうちゃんは本番中に話しちゃいけない話はしてないから（笑）。
藤澤：ちゃんとオンで喋っていますよ！（笑）
大森：本番じゃないと思って喋っているわけじゃないから！
若井：あ、違う（笑）？
藤澤：オンで喋っていますからね!? ……花粉、すごいですね！
若井：（小さな声で）……始まりました……！
藤澤：違うんですよ！
大森：皆さん、無事かなぁ？ 花粉症！ 若井さんは花粉症じゃないんだもんね？
若井：僕は一切花粉症じゃないんですよ、珍しく！
大森：うらやましいですね〜！ いつか花粉症になっちゃえばいいのに、と思ってやってますけれども……。
若井：おお、まあ、そうね……いつか!?
大森：そして「リブート」！
藤澤：なんでここにきて!?
大森：でも霧矢、ちょっともう……グイグイですよね！
藤澤：霧ちゃん、すごいよ！
大森：“霧ちゃん”って、作中で誰も呼んでないよね？
藤澤：霧ちゃん、すごいんだから！
若井：（笑）。
藤澤：いやー、私は〜……（なにやらゴソゴソしながら話している）
大森：……ほんとにさー！ パンツをいじりながら喋るのやめてっ!!
若井・藤澤：（爆笑）。
若井：やばいって!!
藤澤：言わないでぇ!?
若井：一番輝けるところじゃん！ 今！
大森：お前の話だろっ！ これはぁ!!
藤澤：（笑）。
大森：いいよ、他のところでどれだけ噛んだって何したっていいさっ！ でもちゃんと、自分の宣伝することはしっかりやりなさいっっ!! お前はっっ!! そういうところ、あるぞぉ！ お前はぁ!!
藤澤：ちゃんと怒られた（笑）。
大森：片手間に告知してー！ 人が一生懸命振ってるのにー!!
藤澤：照れ隠しですよ！
大森：隠すなぁ！ 照れなんかぁ!!
若井：一番、自分のアピールポイント！
藤澤：確かにね。
大森：観てほしいだろ？
藤澤：はい！ 観てください！ 本当に!!
大森：なんだそれぇ（笑）！
若井・藤澤：（笑）。
若井：簡潔だなぁ（笑）。
藤澤：霧矢くん、どうなるんだろうね？ というのが、まだわからないよ！ というのが、いっぱい垣間見えますから！ そういう人ばっかり！
大森：「リブート」は、そうですね！
若井：ね！
藤澤：だから、しっかりみんなの表情を見て！
大森：「まさか……！」「これ……！」「ん……!?」みたいになってきていますからね！ 来週は第9話ですか？楽しみにしてください！
⏻ 第𝟗話 最終章 𝟑月𝟐𝟐日(日)よる𝟗時放送⚡️
日曜劇場 『リブート』
第𝟖話ご視聴ありがとうございました✨
夏海が隠し続けていた真実はいかがでしたか？
物語はついに最終章へ
最強リブート夫婦誕生です！
- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -
|◤夫婦◢||… pic.twitter.com/MA23OIB558
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info