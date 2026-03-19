俳優の伊藤健太郎が主演を務めるWOWOWのドラマ『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00～全6話 ※第1話無料放送・配信)に、木村文乃とGACKTが出演する。

同ドラマは、“人の死”さえも“商品”として扱われる世界を舞台にしたダークサスペンス。ミステリー小説家を夢見る冴えない青年・伊崎耀(伊藤)が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、誰にも気づかれない“完璧な暗殺シナリオ”を執筆するコンサルタントへと転身していく姿を描く。

原作は、英国推理作家協会(CWA)主催のダガー賞翻訳部門で最終候補にノミネートされた、イム・ソンスンによる韓国文学『コンサルタント』。資本主義社会の闇を背景に、人々の葛藤や裏切りを描き出す。

木村は、組織から派遣され伊崎を監視するマネージャー・水畑早紀を演じる。伊崎の“理想の女性”として現れながらも、敵とも味方とも言い切れない存在として物語に緊張感をもたらす。

一方、GACKTは伊崎の才能を見出し、組織へと引き込む謎の男・黒川秋峰役で出演。ミステリアスで危険な存在として、物語のキーマンを担う。WOWOWドラマへの出演は本作が初となる。

また、主題歌はGACKTによる書き下ろしの新曲「FALL AGAIN」に決定。約9年ぶりの新曲となり、撮影中に歌詞を書き上げたという同曲は、作品の世界観とリンクした仕上がりとなっている。

あわせてメインビジュアルと特報映像も公開。伊藤、木村、GACKTが印象的なビジュアルで並び立ち、物語のミステリアスな世界観を象徴する仕上がりとなっている。

コメントは、以下の通り。

木村文乃

――ご出演が決まった際のお気持ちをお聞かせください。

すごく挑戦的な作品なので、どう仕上がるのかなとワクワクしました。

――伊藤健太郎さんとのご共演についてはいかがでしょうか。

私がクランクインした日に、隣でメイクをしている伊藤さんが海にサーフィンに行くというお話をされていて、私もダイビングをやっているので、「海仲間だ！」と思い、急に壁がなくなりました。今まで顔を合わせる機会はありましたが、作品での共演はなかったんです。ただお互いに緊張したり、変に硬くなったりせず、「知り合いの兄ちゃん」という感覚で撮影をご一緒できました。

――GACKTさんとのご共演についてはいかがでしょうか。

すごく緊張しました。映画『翔んで埼玉』で何ヶ国語も完璧に話すGACKTさんを見て以来、完璧な人なんだろうなという印象を持っていました。きっと台詞の一言一句など完璧な状態で来るんだろうなと思っていたんです。ですが、事前に「GACKTさんはすごく可愛い人だよ」というお話を聞いたり、共演シーンの直前にも「チャーミングな方だよ」と伺ったりしたので、当日はあまり緊張せずに臨めました。車内でのシーンが多かったのですが、その中でどう見せるのかをスタッフの方々と話し合いながら作り上げていき、学ぶことばかりでした。

――視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。

「こんなことが実際にあるだろうか？」と思うようなストーリーですが、実際に目の当たりにすると「あってもおかしくないな」と思う世界が広がっています。映像作品としても挑戦的ですが、きっとその世界にのめり込んでいただけると思いますので、ぜひお楽しみにしてください。

GACKT

――ご出演が決まった際のお気持ちをお聞かせください。

「どんなドラマになるのかな？」と思って台本を読んでみたところ、かなり面白いと感じました。ボクが演じる黒川は非常にミステリアスで危険な役で、この役なら演じがいがあると思い、やってみようと思いました。

――撮影を終えたご感想を教えてください。

セリフが長くて驚きました。しかも説明ゼリフが多く、それを1日で撮影すると聞いて大変でしたが、やるしかないのでしっかり準備しました。その結果、驚異の7時間巻きで終わった日もありました。あれは怒りのパワーですね。

――伊藤健太郎さんとのご共演についてはいかがでしょうか。

黒川は他のキャストとの共演が少ない役ですが、健太郎は好きな役者です。初めて会ったときに気持ちのいい男だなと思いましたし、こんな素敵な彼を悪の道に引きずり込まなければならないのかと。ボクにぴったりの役だと思いました(笑)。彼の表情豊かな演技と、ボクの淡々とした演技の対比も良いコントラストになっていると思います。

――主題歌についてお聞かせください。

ドラマの撮影中に歌詞を書きました。主人公の伊崎のように、一度足を踏み入れてしまった場所から逃げ出せず、どんどん落ちていく中での心の叫びや葛藤を表現できたと思います。激しさと混沌が混ざった楽曲になっているので楽しみにしてください。

――視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

このドラマは完全犯罪を描く作品で、伊崎の才能が殺人に使われていく過程が大きな見どころです。彼の葛藤や結末がどこへ向かうのか、非常に興味深い作品になっています。なかなかないタイプのドラマなので、ぜひ楽しんでいただきたいです。