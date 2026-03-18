













阪神タイガースの近本光司外野手が18日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「1番・中堅」で先発出場。3回に俊足を活かした見事な外野守備を披露し、球場を湧かせた。











阪神はイーストン・ルーカス、ロッテは木村優人の先発で始まったこの試合。両先発が無失点の立ち上がりを見せた中、ゲームは3回に動いた。



中野拓夢のタイムリー、森下翔太のツーランホームランで阪神がこの回3点を先制。



その裏のロッテの攻撃、2死ランナー二塁で迎えた1番・髙部瑛斗が右中間方向へ放った飛球に対し、近本が最短距離で追い付きスライディングキャッチ。見事にアウトをもぎ取った。



この好守備でこの回を無失点で乗り切った阪神は、その後も効率的に得点を重ね、6-2で勝利。オープン戦の戦績を7勝4敗としている。























【動画】近本光司、俊足活かした外野守備がこれだ！

DAZNベースボールのXより













これぞGG賞



落下地点に最短距離で

近本光司 ファインプレー



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