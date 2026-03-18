岡田准一がMCを務める日本テレビ系クイズバラエティ特番『THE FLOOR』(28日19:00～)の挑戦者第2弾が発表され、全32人が出そろった。

参戦するのは、宇梶剛士、江村美咲、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、王林、片寄涼太(GENERATIONS)、河合郁人、草刈民代、クロちゃん(安田大サーカス)、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜(ハリセンボン)、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽野舜太(M!LK)、陣(THE RAMPAGE)、登坂絵莉、中岡創一(ロッチ)、長谷川雅紀(錦鯉)、那須川天心、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢(さらば青春の光)、柳原可奈子、横尾渉(Kis-My-Ft2)、吉田沙保里。

注目は、片寄涼太と那須川天心による初戦。対決ジャンルは「夏」。アーティストとプロボクサーという異なるフィールドの2人が、知識勝負で激突する。

さらに、女子レスリング界のレジェンド・吉田沙保里とリオ五輪金メダリスト・登坂絵莉による“先輩後輩対決”も実現。ジャンルはまさかの「3時のおやつ」となり、トップアスリート同士の意外すぎる戦いが繰り広げられる。

そのほか、佐々木久美VSクロちゃん(ジャンル：お笑い芸人)、鈴木亜美VS森田哲矢(ジャンル：お寿司)など、ジャンルの振れ幅も含めて“何が起きるかわからない”カードが並ぶ。