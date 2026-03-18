J:COMは3月17日、子どもを持つ30〜50代の保護者578人を対象に実施した「子どもの最新スマホ事情2026」の調査結果を発表した。約6割がすでに子どもにスマートフォンを持たせており、持たせる時期についても約6割が「中学1年生まで」と回答した。

約8割が新規に端末を購入、安価なモデルと最新・高機能モデルの比率は半々

調査によると、現在子どもにスマートフォンを持たせているかとの問いに対し、59.9%が「はい」と回答。持たせた、または持たせる予定の時期については、「小学生」が34.3%、「中学生」が35.1%で、「中学1年生」までの回答を合算すると59.7%に達した。

端末の種類は「新規で購入した安価なモデル」が40.2%でトップとなり、差がなく「新規で購入した最新・高機能モデル」の39.9%がこれに続いた。なお、小学校低学年（1〜4年）では約3割が中古端末や親のお下がりを利用しており、費用を抑える傾向がみられた。

物価高の影響については、維持費や買い替え費用への負担感が「高まった」と感じている保護者が半数以上（「やや高まった」28.6%、「非常に高まった」22.2%）にのぼった。また、4人に1人以上（26.3%）が子どものスマートフォンで故障・破損のトラブルを経験しており、その際の対応は「修理」（46.1%）と「買い替え」（42.9%）が大半を占めた。

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