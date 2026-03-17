Mrs. GREEN APPLE大森元貴「マジで好きなんだ、俺は！」若井滉斗の“ドヤ顔”絶賛!? 『QRO』CM撮影裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズ就任を報告し、CM撮影の裏話や起用楽曲について語りました。――Mrs. GREEN APPLEが、黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のミューズに就任しました。眼鏡市場が展開する「QRO」は、“黒”という色の可能性をすべての人に向けて深化させる、これまでにない黒眼鏡専門の新レーベルです。長年培われた確かな技術と品質に、斬新な発想とデザインを融合。「22デザイン×2パターン（計44種）」のラインナップにより、誰もが自分にぴったりの“じぶん色の黒”と出会う喜びを提供します。本レーベルは、2月27日より全国の眼鏡市場店舗およびオンラインショップにて販売を開始。あわせて、2023年にリリースされたミセスの楽曲「Magic」がCMソングに起用された新テレビCM「QRO DEBUT」篇も全国で放映中です。「QRO」のミューズに就任、おめでとうございます！ 私はとても視力が悪くて、眼鏡をかけると目の大きさが小さく見えてしまうので、眼鏡をかけるのがあまり好きではありません。でも、ミセス先生がそれぞれ“じぶん色の黒眼鏡”をかけている姿を見て、「眼鏡もいいな」と思い始めてきました。お店に行ってじぶん色の眼鏡を探してみたいと思います！（神奈川県 16歳 女の子）大森：目が悪いから度が強くなって、レンズが厚くなっちゃうから目がちっちゃくなっちゃうよね。どうすんの？「QRO」つけるでしょ！ っていうことですよ！若井：そういうことですよ！ ぜひ、じぶん色の黒眼鏡を。藤澤：CMの撮影も楽しかったですね。大森：楽しかった！若井：楽しかったよー！大森：なんかさ……2人がいいなと思ってさ。若井：「2人がいいな」？大森：りょうちゃん（藤澤）も、カメラ遊びしてるのも可愛かったしさ。若井の「QRO！」って言った後の、あのドヤ顔マジで好きなんだ、俺は！藤澤：いいね（笑）。若井：いやいや、ドヤるでしょ（笑）！ 自信なさげな「QRO！」はみんなも見たくないでしょ！大森：「QRO！」（ドヤ顔を真似する）っていうの、めっちゃよかったな〜。若井：バカにしてる？ バカにしてるな（笑）？大森：え？ バカにしてないよ！ ヒロトさんのぉ〜。若井：「ヒロトさん」って言ったことねーだろ（笑）。藤澤：地元の先輩（笑）。若井：地元の先輩の言い方やめろ！大森：ヒロ↗トくんの「QRO！」がすごいめっちゃ〜。若井：名前の最後上がるのやめろ（笑）。大森：（笑）。楽しかったですね～！。それで「Magic」ですから！藤澤：そうですよ！大森：「Magic」のリリースは3年前ですか？ もう3年経つんですね！若井：2023年だから、そうだね！藤澤：いいですね！大森：新鮮で嬉しいですね。広告もたくさんわーっと、街中に我々がいるっていうのは、ちょっと不思議だったり……慣れないですね。ありがたいですね！若井：皆さま、ぜひ「QRO」ゲットしてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info