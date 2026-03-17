「時代劇専門チャンネル」などを運営する日本映画放送は17日、山本千尋が主演するアクション時代劇『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』を、2026年に配信を中心として国内外で展開することを発表した。また、メインビジュアルと特報映像が公開された。

『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』メインビジュアル (C)日本映画放送

本作は、海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で人気を集める2作品『BLACKFOX: Age of the Ninja』と『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観がクロスオーバーする新作アクション時代劇。日本時間30日11時から、同チャンネルのメンバーシップ(日本・中国を除く)で先行配信される予定で、日本国内での配信は2026年内を予定している。

公開されたメインビジュアルには、二振りの刀を構え鋭い眼光を放つ主人公・石動律花役の山本の姿を中心に、宮原華音、ケイン・コスギらが並ぶ迫力の構図が描かれている。特報映像では、『仮面ライダー』『スーパー戦隊』『ウルトラマン』シリーズなどで知られる坂本浩一監督ならではの、ハイスピードでエネルギッシュなアクションがさく裂する。

キャストには、山本、宮原に、桃月なしこ、寺坂頼我、中村優一、高岩芯泰、七瀬恋彩、丸山敦史、榎本遥菜、谷口高史らが出演。さらに濱田龍臣、栗山航、ケイン・コスギ、水野美紀、そして坂本監督の恩師でもあるアクション界のレジェンド・倉田保昭が参加し、世代を超えたアクションスターが集結する。

主題歌はfripSideの「My Own Way -version 2026-」に決定。『BLACKFOX: Age of the Ninja』の主題歌を現体制で再録した楽曲で、作品の世界観をさらに盛り上げる。

物語は、幕府への謀反を企む新興宗教・白蓮教を調査する狐の集団の当主・石動律花(山本)が、将軍の命を受けた風魔忍者・お喬(宮原)と出会うところから始まる。彼女たちの前に立ちはだかるのは、徳川家に恨みを抱き復興を願う服部半蔵(ケイン・コスギ)率いる伊賀忍者たち。狐の集団、風魔忍者、伊賀忍者――三つの勢力が激突する忍者大戦「NINJA WARS」が幕を開ける。