お笑いコンビ ニューヨークが結成したコピーバンド、ニューヨークバンドは3月21日、Zepp Shinjuku(東京都新宿区)にて「ニューヨークバンドライブinジャパン2026 Zepp Shinjuku」を開催する。

ニューヨークバンドは、ニューヨーク(嶋佐和也、屋敷裕政)が、かけおち・青木マッチョ、OWV・本田康祐、ちみどり・宮原健斗、西村ヒロチョ、烏骨鶏・宮下純、三浦リョースケ、まっすぐ加藤らと結成したコピーバンド。本格的な音楽性と笑いを融合させたパフォーマンスが話題を呼び、2024年の浅草公演に続き、2度目のライブ開催となる。

今回のイベントでは、来場者全員に特典として全12ページのフォトブックが配布される。フォトブックには、Quick Japan編集部の撮り下ろしビジュアルに加え、各メンバーのコメントも収録。ライブ当日の熱量を閉じ込めた内容となっている。

表紙には、ニューヨークが敬愛するバンドへのオマージュを盛り込んだ。誌面では、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードの各メンバーにフォーカスした個別ページを展開。ライブ後も楽しめる内容となっている。

公演概要

ニューヨークバンドライブinジャパン2026 Zepp Shinjuku

公演日時：2026年3月21日(土)17:30開場／18:30開演

会場：Zepp Shinjuku(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー)

出演：ニューヨーク、かけおち・青木マッチョ、OWV・本田康祐、ちみどり・宮原健斗、西村ヒロチョ、烏骨鶏・宮下純、三浦リョースケ、まっすぐ加藤、他

料金：前売6,300円／当日6,800円 ※特典付き

主催：吉本興業

制作：LIVE FORWARD

※当日ご来場時全員に特典を配布(ご来場いただけなかった場合でも郵送等の対応は不可)

※未就学児は入場不可

※配信なし(当日撮影したイベント映像を後日YouTubeやオンラインサロンで公開する可能性あり)

※車椅子席あり

※別途ドリンク代600円