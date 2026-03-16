VisaとTrip.com Groupは3月11日、旅行の予約および支払いをよりシームレスにすることを目的とした、新たなグローバル契約を締結したと発表した。

バーチャル・トラベルカードプログラムを導入

本提携を通じてTrip.com Groupは、同社のフィンテック部門であるTripLinkを通じ、Visaと提携して発行されるバーチャル・トラベルカードプログラムを導入する。

同プログラムは、すでにシンガポールで開始されており、今後オランダおよび香港へと展開される。これにより、旅行関連事業者、ホテル、代理店が、より効率的かつ安全に決済を処理できるよう支援し、最終的には旅行者全体の体験向上を目的としている。

本提携のもと、両社は以下を実施する。

Trip.com Groupのグローバル事業全体において、Visaのバーチャルカード認証情報を導入し、B2B決済フローの効率化、手作業による照合業務の削減、ならびに旅行パートナー向けのデータ可視性の向上を図る。

また、旅行者をより多くの目的地や体験とつなぐ共同マーケティング施策を通じ、海外旅行の回復を支援する。さらに、旅行者がどこにいても容易に予約・支払いができる環境構築に向け、Trip.com Groupのプラットフォームにおいて、カード受け入れ環境および決済の信頼性を向上させる。

旅行者の信頼感の高まりを背景に提携

本パートナーシップは、旅行者の信頼感が高まる中で実現した。Visaの調査によると、アジア太平洋地域の消費者の55%が、今後6カ月以内に旅行を予定しており、日本、中国、オーストラリアは特に人気の旅行先となっている。クレジットカードは、その安全性、グローバルでの利用可能性、ならびに特典により、海外での支払いにおいて依然として最も好まれる決済手段であり、決済フローの改善は、旅行者および旅行業界双方にとって、ますます重要になっている。

Arturo Planell、Visaグローバル/リージョナル・セラーズ&デジタルセールス担当SVP兼東南アジア地域グループ・カントリー・マネージャーは次のように述べている。「旅行はワクワクするものであるべきで、複雑であってはなりません。Trip.com Groupと協業することで、私たちは旅行者および旅行業界にとって、よりシンプルで安全な決済を実現し、摩擦を取り除き、グローバルな旅行エコシステム全体にわたってシームレスな体験を提供します。」

Zhe Wang、Trip.com Group フィンテック部門責任者VPは次のように述べている。「Visaと協業し、グローバルなパートナーおよび顧客に対して、より効率的で利便性の高い決済ソリューションを提供できることを嬉しく思います。両社は協力し、旅行体験のあらゆる段階を向上させるとともに、世界の観光産業の継続的な回復を支援していきます。」