有吉弘行「優勝させてやってくれないかな」今年の「THE SECOND」は囲碁将棋を応援!?「マシンガンズには申し訳ないけど…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月8日（日）の放送では、5月にグランプリファイナルがおこなわれる結成16年以上の漫才賞レース「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2026」（フジテレビ系）について語りました。

◆有吉、囲碁将棋の「THE SECOND」優勝を熱望

先日、「THE SECOND～漫才トーナメント～2026」（以下、THE SECOND）のノックアウトステージに進出する32組が発表され、有吉は「もうこういう時期ですか」と反応。32組には、昨年ラストイヤーでM-1グランプリ決勝進出を果たしたカナメストーンや結成36年目のはりけ〜んずなど、錚々たるベテラン漫才師が名を連ねます。

そんななか、顔ぶれを見た有吉は「もう……囲碁将棋に優勝させてやってくれないかな」と前回大会では準優勝だった囲碁将棋を優勝候補に挙げると、これには落合も宮下も納得します。その一方で「マシンガンズさんにはちょっと申し訳ないですけど（笑）」と、第1回では準優勝だったマシンガンズをあっさり突き放す有吉に、落合が「応援しましょうよ！ 太田プロダクションから1組しかいないんですから」とフォローします。

続けて、有吉は「M-1が終わった16年目以降のやつがじゃんじゃん参加してくると、マシンガンズも随分かわいそうな状況になって……（笑）」と複雑な心境を語りつつ、「でも多分“THE SECONDといえば”っていうところなんでしょ？」と大会を象徴するコンビの1組として評価すると、宮下も「それは本当に、まさに『THE SECOND』の代名詞ですから」とうなずきます。

改めて有吉は「今年はすみませんが、囲碁将棋でいいですか？」と念を押すように語り、落合が「いやいや、マシンガンズさんもぜひ！」と食い下がりますが、「囲碁将棋でよろしくお願いします！」と優勝予想を宣言していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

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