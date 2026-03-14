長野久義 1回3,000円“高額ガチャ”で「Nintendo Switch 2」をゲット!? それを後輩の息子にプレゼント!?「『Switch2が欲しい』と話していたので…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 3月8日（日）の放送では、長野が“ガチャガチャ”にまつわるエピソードを語りました。

◆東京駅のガチャガチャで…

【長野、それ気になります】

佐藤：こちらは、リスナーの皆さんが気になっていることを長野さんに紹介していくという新しいコーナーでございます。

＜リスナーからのメッセージ＞

「少し前から、ガチャガチャが流行っているなと感じています。ガチャガチャ専門店もあったりして、街でカプセルマシンを見かけることが多くなりました。私もどうしても欲しいガチャガチャがありました。それは、長野さんも好きなミズノの野球グローブコレクションのガチャガチャです。私が使っていたモデルもあり、グローブがリアルで本当にかわいいです。何度かガチャガチャを回し、出てきたグローブを至るところに付けています。長野さんも、もし見かけたときは回してみてください」

佐藤：長野さんは、ガチャガチャはやります？

長野：子どもの頃はよくやっていました。

佐藤：そうですか。

長野：大人になってからはやらなくなりましたけど、2、3年前に東京駅でガチャガチャのコーナーを見つけて。そこでちょっとこう……。

佐藤：回しました？

長野：はい。遠征に行くタイミングでガチャガチャを見つけて、10回くらい回して。カプセルに入ったままリュックに詰め込んで、遠征先に持って行ってホテルで開封するという（笑）。

佐藤：ちょっと待ってください、情報が多すぎて（笑）。まず遠征に行くタイミングっていうことは、皆さんがビシッとかっこよくスーツを着た、あの出で立ちで東京駅にあったガチャガチャを回したってことですか？

長野：そうです。ガラガラを引きながら、ガチャガチャを回しました。

佐藤：ハハハ（笑）。何のガチャガチャだったのですか？

長野：競走馬のガチャガチャで、ゴールドシップとかオルフェーヴルとかのレジェンド級の馬が出てくるような。僕はアーモンドアイが好きなので、その馬が出てくるまで回しまくりました。それを遠征先で開けて、東京ドームに戻ってきたときに後輩のロッカーに置くっていう（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。あ、じゃあ自宅にコレクション棚があるとかじゃなくて、あくまでガチャガチャを回すことが楽しい？

長野：そうです。家に持って帰ることはまずなかったので、ガチャガチャを引いて後輩のロッカーに置いていました。

◆“高額ガチャ”で大当たり!?

長野：あと、これは本当に最近の話ですけど。Switch2（Nintendo Switch 2）とかが当たる1回3,000円のガチャガチャがあったんです。

佐藤：はい。

長野：ポケモンカードとかが出てくるような。それをやってですね……Switch2が当たるっていう（笑）。

佐藤：マジですか!?

長野：当たったんですよ、Switch2が。

佐藤：3,000円で!?

長野：いや、8回くらいやりました。

佐藤：Switch2っていくらでしたっけ？

長野：5万円くらいですね。

佐藤：3,000円を8回だから、2万4,000円分を引いたわけですね？

長野：はい、当たりです。

佐藤：すごい！ 半額で買えましたよ。

長野：そうですね。それを後輩の息子さんが誕生日だっていうことでプレゼントしました。

佐藤：普通に買ってプレゼントじゃなく？

長野：ガチャガチャで安く買えたので（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）！ そういうリクエストがあったのですか？

長野：「Switch2が欲しい」っていう話をしていたので、“もしかしたらそのガチャガチャで当たるかも”と思ったら本当に当たったので。

佐藤：すごいな！ 意外とそういう一面もあるんですね。

長野：そうですね、萩尾（匡也）と浅野（翔吾）の3人でやりました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/