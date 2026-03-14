Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「泣きそうになっちゃって」大森元貴ソロ新曲に号泣寸前!?「元貴の歌い方がすっごい優しいのよ！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年と、1stミニアルバム『OITOMA（オイトマ）』のリリースを記念して、リード曲「0.2mm」の感想や、主題歌となっている映画『90メートル』（3月27日（金）に全国公開される山時聡真さんと菅野美穂さんのW主演作品）などについて語り合いました。――大森のソロ活動5周年を記念した1stミニアルバム『OITOMA』が2月24日にリリースされました。2021年2月に1stデジタルEP『French』でソロデビュー。本作には「French」「Midnight」「絵画」といった代表曲に加え、絵本化もされた「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）への提供曲「こたえあわせ」のセルフカバー、さらに書き下ろしの新曲「0.2mm」を含む全6曲を収録。新曲「0.2mm」は、3月27日（金）に公開される山時聡真さんと菅野美穂さんがW主演をつとめる映画「90メートル」の主題歌に決定。親子愛を描いた物語に寄り添う楽曲となっており、2月5日より主題歌入りの本予告映像も解禁されています。

【NEWS】



⁡大森元貴の新曲『0.2mm』が3月27日(金)より公開される映画「90メートル」主題歌に起用決定しました。

映画の本予告内で、⁡楽曲も一部解禁されています。



▼映画「90メートル」公式HP

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皆さま、ぜひチェックしてください。#MotokiOhmori#大森元貴#02mm… pic.twitter.com/8jlRhs1xm2

— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) February 4, 2026大森先生、1stミニアルバム『OITOMA』のリリース、そしてソロ5周年おめでとうございます。新曲の「0.2mm」を聴いたとき、ピアノで始まりピアノで終わるメロディーが印象的でした。大森先生の優しい歌声と歌詞がピアノと合っていて、すごく素敵な曲だなと思いました。「ただいま」と言ったら「おかえり」と返してくれる誰かがいること、「今日はどんな日だった？」と自分のことを知りたいと聞いてくれる誰かがいること、改めて幸せでありがたいことだと気付かされました。映画『90メートル』を観て、「0.2mm」を聴いた時にどんなことを思ったり印象が変わったりするのか、楽しみです。（茨城県 19歳 女性）大森：ありがとうございます！ そうです。映画『90メートル』の主題歌ということで…… 3月27日（金）から公開ですからね！ 2人もぜひ、観てくださいね！若井：もちろんです！大森：ムビチケ渡しますから！若井：え、いいんですかぁ!?藤澤：いいんですかぁ!?若井：いやいや、観にいきますよぉ！ もちろん！藤澤：元貴、ソロ5周年ですって！大森：あっという間ですよ～！藤澤：ね～！若井：最初「French」から始まって……。大森：そうですよ～！若井：「0.2mm」は、俺ね…… 聴いて、泣きそうになっちゃったよね。大森：あっ！ 聴いた!? どうでした？ 聴かせてなかったもんね！藤澤：たしかに！ リリースするまで！若井：本当に生徒（リスナー）のみんなと同じタイミングで聴いたから……。大森：どうだったよ!!若井：めっちゃいい曲ね、あれ。大森：ありがとう。若井：また“そよ風”吹いちゃったと思って……。藤澤：“また”？大森：俺、以前にも“そよ風”って…… ああ、歌詞にあるからってこと（笑）？若井：歌詞にあるじゃん！ 最初の（笑）！大森：それはそうだね（笑）！若井：そこで俺、すげえ泣きそうになっちゃって。そよ風、また吹くんだ…… って！大森：歌詞、4行目ですけど（笑）！若井：しかも、元貴の歌い方がすっごい優しいのよ！大森：ちょっとフレンチポップみたいな感じだよね！若井：そうそう！ 力が、いい意味で抜けていて。大森：なかなかミセスじゃやらないね。藤澤：そうなんだよね……！若井：すごい、ふわーっと包まれている感じがして。大森：え～！若井：すごいよかった！ めっちゃいい曲だった！大森：ありがとうございます！若井：ミュージックビデオも素敵でしたよ！藤澤：うん！大森：ミュージックビデオも素敵だよね……！ あれはよかった、本当に。ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info