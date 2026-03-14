俳優の杏とヤスペル・ペーコネンがW主演を務める日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』(4月5日スタート 毎週日曜22:00～全8話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話無料)のメイキング映像が公開された。また、第1話はWOWOW公式YouTubeチャンネルとWOWOWオンデマンドで無料配信される。

『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』

同ドラマは、日本とフィンランドで発生した連続猟奇殺人事件の謎を追うクライムサスペンス。WOWOWが海外共同製作プロジェクトとして手掛ける完全オリジナル作品で、日本の制作会社・AX-ONとフィンランドの制作会社・ICS Nordicが共同製作を担当する。さらにカナダのBOAT ROCKER STUDIOSがワールドセールスを担うなど、世界展開も視野に入れた国際プロジェクトとなっている。

主演を務めるのは、日本の俳優・杏と、フィンランドの国民的俳優ヤスペル・ペーコネン。杏は警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希を、ヤスペルはフィンランド国家捜査局の刑事ヨン・ライネを演じる。物語は、日本とフィンランドという約7800km離れた2つの国で起きた事件が交錯し、やがて想像を超える真実へと迫っていく。

撮影は2024年12月から日本とフィンランドで大規模ロケを実施。フランスと日本の二拠点生活を送る杏は、本作の撮影のため約3カ月間、家族とともにフィンランドに滞在して撮影に臨んだ。

今回公開されたメイキング映像には、国際色豊かなスタッフとキャストが参加した撮影の様子や初公開となる本編映像のほか、杏、ヤスペル・ペーコネン、濱田岳、高杉真宙、早乙女太一、國村隼らキャスト陣のインタビューが収録されている。

映像では、フィンランドでの生活について語る杏の姿や、日本での撮影を楽しみにしていたというヤスペルが日本の撮影現場の印象を明かす場面も登場。撮影初日から自然と息が合ったという2人の撮影エピソードも紹介されている。

また、亜希の日本の相棒刑事・高木啓介役を演じた濱田は、同ドラマについて「聞いたことのない規模感。初めてのものに出会うわくわく感」とオファー時の印象を語り、亜希の弟で刑事の涼宮龍二役の高杉も、先の読めないストーリー展開に「やられた!」と驚いたとコメント。フィンランドロケに参加した日本人通訳・田中博文役の早乙女は、海外キャストとの芝居のやり取りや撮影現場で見た杏の姿を振り返っている。

さらに、亜希の父で元公安トップの徳朗を演じる國村は「北欧特有のダークでミステリアスな世界観と日本の文化がうまくミクスチャーされている」と作品の魅力を語った。

メイキング映像には、日本とフィンランドで行われた大規模ロケの様子をはじめ、アクションシーンや銃撃戦、時を超えたストーリー展開など、本作のスケール感を感じさせる映像も多数収められている。