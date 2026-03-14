THE RAMPAGEの吉野北人が3日、自身のXを更新し、幼少期ショットを公開。現在のビジュアルとのギャップが大きな反響を呼んでいる。

THE RAMPAGE吉野北人

3月6日に29歳の誕生日を迎えた吉野。2014年に「VOCAL BATTLE AUDITION 4」に合格し、同年にダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGEのボーカルに選ばれた。2025年にはHOKUTO名義でソロデビューも果たしているほか、俳優としてもドラマ・映画に出演するなど活躍している。

THE RAMPAGEの公式アカウントは、「3.6 HOKUTO's Birthday & New Release まであと3️日」と吉野の誕生日をカウントダウンする投稿をポスト。吉野はそれを引用する形で「初だしです」と幼少期ショットを公開した。

吉野は、当時の自身の姿については、「これ俺らしい笑 貫禄ありすぎ」とコメント。現在の垢抜けた容姿とはだいぶ印象が違うことから、「これ本当に俺? なのか親に確認してみようわら」とつづり、リプライ欄では「俺でした笑」と親に確認した結果を報告している。

ファンからは「お顔ぷっくりでかわいい」「愛くるしさ抜群」「まんまるだね」「ほっぺムニムニでたまらない」と愛らしい幼少期にコメントが寄せられたほか、「将来国宝級イケメンに成長するの尊い」「よく見たら面影ある」といった声も上がっていた。

同ポストは、投稿から約1週間が経った11日までに表示回数は29万回を超え、1.1万いいね以上と反響を呼んでいる。