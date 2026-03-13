嵐、爆風スランプ、[Alexandros]、hitomi、ブルーハーツ、B’z…「ランニング」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

3月8日（日）の放送では、「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」

・1位：ももいろクローバーZ「走れ！ -ZZ ver.-」

・2位：爆風スランプ「Runner」

・3位：嵐「Happiness」

・4位：ももいろクローバーZ「GODSPEED」

・5位：映画「ロッキー」より「ロッキーのテーマ」

・6位：[Alexandros]「ワタリドリ」

・7位：hitomi「LOVE 2000」

・8位：THE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」

・9位：米津玄師「Plazma」

・10位：B’z「RUN」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」は、爆風スランプの「Runner」やB’zの「RUN」、映画『ロッキー』より「ロッキーのテーマ」といった、イントロや曲の冒頭から聴く人の気持ちを熱くさせるエモーショナルな楽曲が並びました。

また、嵐の「Happiness」やhitomiさんの「LOVE 2000」など、ポップな解放感で走ることの楽しさを軽やかにアップデートしてくれるナンバーもランクインしています。そんな中、「動き出すよ 君のもとへ！」というフレーズを響かせ、エモーショナルさと爽やかさの両方でランナーを応援する、ももいろクローバーZの「走れ！ -ZZ ver.-」が、2位以下を大きく引き離して1位という結果になりました。

ランクインした楽曲の多くに共通しているのは、走ることを「迷いなき加速」として表現している点です。「よし！ 自分も少し頑張ってみよう」と、ポジティブに前へ進みたくなる楽曲がそろったTOP10でした。

次回3月15日（日）の放送テーマは、「頑張るアナタを応援したい！ チアアップソングTOP10」です。

