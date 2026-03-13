「『楽に生きる』と『楽しく生きる』のは違う」。その言葉通りに自分らしく生きる人がいる――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、ピンクの服で女装する家庭教師のナカシママリアさん(45)に密着した「家庭教師のマリアさん～女装と恋と推し活と～」を15日に放送。自分らしく生きる45歳のリアルを追う。

家庭教師をするマリアさん

全身ピンクの女装姿で名古屋の街をド派手なママチャリで走るマリアさんは、不登校など様々な事情を抱える子どもたちに寄り添う、SNSで話題の家庭教師。大学卒業後は学習塾で講師を務め、若くして塾長を任されるほどだったが、人間関係に疲れて退職。そんなある日、ふと立ち寄ったメイドカフェで出会った“カワイイ”ロリータファッションが人生を変えた。

あれからもうすぐ20年。自分の好きな装いで生きる道を選び、今では1日の大半をその姿で過ごしている。

そんなマリアさんのもう一つの顔が、路上でのアイドル活動。仕事帰りの人たちが足を止め、声援を送る。

そこで、マリアさんに特別な思いを寄せる女性がいた。夫を事故で亡くし、女手一つで2人の子どもを育て上げた53歳。仕事帰りに偶然出会ったマリアさんの自由な生き方に引かれ、いつしか恋に落ちたという。マリアさんを誰よりも強く推し、支え続ける存在だ。「もしも、かなうなら結婚できたら…」と語る彼女とマリアさんの恋の行方は…。

一方でマリアさんには夢がある。学校に行きづらい子どもたちが集まれる場所を作ること。カフェを併設した塾を思い描き、近所のカフェを間借りしてテスト営業をしてみるのだが。

自分らしく真っすぐに生きるマリアさんの日々を、あののナレーションで見つめていく。

