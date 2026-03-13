17LIVEは、同社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」およびグループ会社であるmikaiが運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」に関して、VTuber事業成長戦略の一環として両グループを統合し、ゲームに特化した新たなグループ「VRAID(ブレイド)」として活動開始することを発表した。

「VRAID」に込められた意味

「VRAID」は、VTuberである「V」という要素にMMORPG(大規模多人数同時参加型オンラインRPG)などで使用される「レイド(Raid、複数のプレイヤーが協力して強力なボスを倒す大規模な戦闘の意味)」を掛け合わせたワード。さらに「ブレード(blade＝剣)」との語呂を合わせることで、「競争の激しいVTuber領域で勝利を目指す」という意味が込められているという。

なお「Re:AcT Gaming」は、もともと「Re:AcT」の派生グループとして誕生しており、今回始動する「VRAID」は、「17LIVE」が展開するVTuberグループ「ゆるかると!」やmikaiが展開するVTuberグループ「Re:AcT」および「Re:AcT KR」などと同様にコンセプトが異なる同列のグループというポジションとなる。

今後、「VRAID」の情報発信は新たに開設した公式ホームページより行っていくほか、これまで「GanGun Girls」として販売していたグッズは、「VRAID」の公式BOOTHにおいて、順次販売ページを移行していく。