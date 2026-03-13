フジテレビの動画配信サービス・FODでは、2026年シーズン開幕を前に、横浜DeNAベイスターズの春季キャンプを舞台にしたオリジナル番組『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』を、15日21時から独占配信する。

大のベイスターズファンとして知られる森川智之と高橋優斗が、春季キャンプが行われている沖縄県宜野湾市を舞台に、選手やチームの“今シーズンへの覚悟”に迫る同番組。ファン目線ならではの視点で、2026年シーズンへの期待と熱気を届ける。

2月18日には、球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を開催。球団にゆかりのあるゲストによるライブパフォーマンスやトークショーなどが行われ、春季キャンプをさらに盛り上げた。会場は多くのファンで熱気に包まれ、FODでの配信を通じて全国のベイスターズファンにも開幕への期待を届けるイベントとなった。

そんなキャンプ地の熱気のなか、この番組では選手たちへの突撃インタビューを敢行。番組に登場するのは、昨年『横浜DeNAベイスターズ L!VE2025 BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～』で熱いトークを繰り広げ、FODの2025シーズン中継を締めくくった大のベイスターズファンとして知られるレジェンド声優・森川智之と、横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO・高橋優斗。筋金入りのベイスターズファンである2人がキャンプ地を訪れ、ファンならではの視点でチームの現在地に迫る。

舞台となるのは、横浜DeNAベイスターズの春季キャンプが行われる「ユニオンですからスタジアム宜野湾」。ブルペンでの投球練習やメイングラウンドでの打撃練習、室内練習場での個人トレーニングなど、普段なかなか見ることのできないキャンプの舞台裏を体感する予定だったが、収録当日はあいにくの雨模様。それでも、ベイスターズへの愛にあふれる2人の熱量は止まらない。

練習場を行き来する選手への突撃インタビューでは、キャンプの仕上がりや今シーズンの目標など、ここでしか聞けないリアルな声を紹介。さらに、相川新監督への突撃インタビューも。キャンプ地ならではの距離感だからこそ引き出された、貴重なトークに注目だ。

また、森川と高橋がそれぞれの“ファン目線”で、今季のキープレイヤーや開幕スタメン予想について語り合うトークコーナーも展開。さらに、キャンプ地でしか手に入らない沖縄限定グッズの紹介など、現地ならではの雰囲気やファンの熱気も伝える。

番組の配信を記念して、森川智之 直筆サイン入りアクリル色紙を抽選で3人にプレゼントする。

そして27日、本拠地・横浜スタジアムで迎える2026シーズン開幕戦。FODでは、この開幕戦の模様も完全生中継する。