NiziU・NINA 故郷シアトルへの思いを告白「リニアがあれば、すぐに家族に会いに行けるのに」

RIKU：さて、今月のNiziU LOCKS!は4日間、JR東海とコラボしたスペシャルな授業をお届けしています！全員：NiziU LOCKS! Future Life with URIKU：この授業は、リニア中央新幹線が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です。NINA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」。時速約500キロで走って、東京から名古屋間が最速40分。東京から大阪間は最速で67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！MIIHI：そんなリニア中央新幹線が開業する未来は、どんな未来になっているのかな？ どんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに考えて書き込んでもらって、一緒に考えていきます。RIKU：ちなみに、リニアは世界で最も速い鉄道として、有人走行での最高速度「時速603km」の記録を持っていて、ギネス世界記録にも認定されているらしいです！NINA：すごいね〜！ 速いな〜！RIKU：603km……私たちが今まで見たことがあるのかっていう速さですね！だってどれくらいの速度かって車しかわからへんから。車が速く走っても100kmとか120kmぐらいやと思うんですけど、それの5、6倍！ だからもう一瞬！NINA：だって新幹線より速いんでしょ？MIIHI：ジェットコースターみたいな感じかな？RIKU：いや、ジェットコースターだとまだ遅いよ！ だから本当に想像できないんですけど、ほんまに速いっていうことだけはこの数字から見てもわかりますよね。RIKU：今日も生徒のみんなからの書き込みをチェックしていこうと思います。＜ラジオネーム・NiziUにハマってN年目さん 福井県 15歳 女の子＞私は将来、海外で住みたいこともあって、日本から海外まで1時間程度で行けるようになってほしいなと思いました！ 私の両親もいつか欧米のほうに行きたいと言っていたので、親孝行もかねて連れて行ってあげたいです！ NiziU先生は今どこに行きたいですか？NINA：この子めっちゃいい子やな〜！ 自分の夢、海外に行きたいのもあるけど、親も行きたいから、そこも考えて「連れて行ってあげたい」って！ 15歳から親孝行を考える子っていたんだ！ すごい！RIKU：偉い！NINA：海外に1時間程度で行けるようになったら、めっちゃ便利じゃない？RIKU：可能性が広がるよな。MIIHI：しかもNINAもシアトルに帰りやすくなるじゃん！RIKU：そうやな！ シアトルまで何時間かかるの？NINA：14〜16時間ぐらいかかるかな。シアトルまでリニア新幹線が広がったらすごいよ！ 世界のどこにでも行けちゃうよ！ 旅行とか全然可能だし、すぐに家族にも会いに行けるからいいなってすごく思います。RIKU：確かに。MIIHIはどこ行きたいですか？MIIHI：海外やろ？ ハワイも行きたいけど、最近はパリに行きたい！RIKU・NINA：いいね〜！MIIHI：パリも結構乗り換えとかあるのかな？ トランジットで大変なイメージがあるから。RIKU：確かに。私も乗り換え嫌やねん！ よくあるやん？ 空港で乗り換えってなったら「大変やろうな」っていつも思う！NINA：特にヨーロッパ系、イタリアとか直行便はないもんね！RIKU：この間どこに行ってたっけ？MIIHI：イギリス。イギリスに行ったときは直行便でしたね。イタリアに行ったときは乗り換えがあった！ 空港で迷子とかたまにあるから、新幹線みたいに1本で行けたらめっちゃいいな〜！RIKU：ほんまにな！ 乗り換えだけが私はきついと思うので、これがほんまに叶ったらめちゃくちゃいいなって思います！NINA：どこに作るんやろ？ 海の中ってこと？ でも海の中にできたら、魚が……。RIKU：ちょっと怖いな、それ。NINA：でも海が好きな人にはめっちゃ良さそうじゃない？RIKU：船の進化版みたいな感じで。