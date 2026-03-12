バイクに乗る時も、もっとおしゃれを楽しみたい！そんな風に思ったことはありませんか？機能性だけでなく、街でも映えるデザインのライディングウェアがあれば、あなたのモーターサイクルライフは劇的に変わるはず。今回は、普通二輪免許を取得したばかりの若月佑美さんが【カワサキプラザアパレル】の新作をまとい登場。彼女も驚いたという、その魅力と秘密を徹底解説します。

若月佑美も納得！「乗るカワサキ、着るカワサキ」が織りなす新しいバイクスタイル

バイク乗りの皆さん、そしてこれからバイクに乗りたいと思っている皆さん、こんにちは！

皆さんは「バイクに乗る」という行為に、どんなイメージを持っていますか？ スピード、自由、風を切る爽快感……。きっと、それぞれに心ときめく景色があることでしょう。

今回、私が注目したのは、そんなモーターサイクルライフをさらに豊かに彩る、カワサキプラザのアパレル＆グッズの最新情報です。なんと、俳優の若月佑美さんが、その魅力を伝えるタブロイド紙「Kawasaki Plaza Apparel＆Goods Style Magazine good TIMES 2026年春夏号」のモデルに起用されました。若月さんといえば、昨年普通二輪免許を取得し、カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」で新たなバイクライフをスタートさせたばかり。まさに「今」を象徴する存在として、今回のコラボレーションは大きな話題を呼んでいます。

ファッションで広がる！カワサキが描くモーターサイクルライフの未来

カワサキプラザアパレルが掲げるのは、「ファッションを通じてモーターサイクルライフをさらに楽しんでもらいたい」という明確なビジョンです。単なるライディングギアではなく、街中でも着たくなるようなデザインと、バイクに乗る上での機能性・安全性を両立したアイテムを展開しています。

私が特に共感したのは、カワサキが提唱する「モノづくりの姿勢」と、共感したブランドとのコラボレーションです。これにより、よりスタイリッシュで安全・安心なモーターサイクルライフが実現できるというのは、ライダーにとって心強い限りですよね。

若月佑美さんのメイキング動画もカワサキ公式YouTubeチャンネルで公開されていますので、ぜひ彼女が新作アパレルを着用し、その魅力をレポートする様子をご覧ください。彼女の自然体な笑顔と、アイテムを身につけた時の高揚感が伝わってくるはずです。

夏のライディングを彩る！注目の新作アパレル＆グッズ徹底解剖

それでは、今回発表された注目のアイテムをいくつかピックアップしてご紹介しましょう。

1. 真夏の快適性を追求「カワサキ サマーメッシュジャケット」

真夏のライディングは、暑さとの戦いですよね。そんなライダーの悩みを解決してくれるのが、このカワサキ サマーメッシュジャケットです。

: フルメッシュ素材で抜群の通気性を誇る、夏専用ジャケット。

なんと言ってもその通気性。真夏のツーリングでも、風をしっかり取り込んで涼しく走れるのは本当に魅力的です。

一部生地には耐摩耗性機能も採用されており、万が一の際も安心感があります。

「クシタニ製」という点もポイントが高いですね。長年の経験と技術に裏打ちされたライディングポジションが窮屈にならない立体パターンは、着る人にストレスを与えません。

という充実した安全機能も嬉しい限り。胸部プロテクターもオプションで追加できます。: 30,800円（本体価格28,000円／消費税2,800円）

クシタニ製であること、そしてこれだけの機能性と安全性を考えると、コストパフォーマンスは非常に高いと感じました。夏専用とはいえ、これ一枚あれば安心して快適に過ごせます。

カラー：グレー、ブラック

サイズ：WM・M・L・LL・3L

素材：ポリエステル

2. 街でも映える万能性「カワサキ ライディングトラックジャケット」

次に紹介するのは、日常使いもできそうなスタイリッシュなジャケットです。

: 伸縮性のあるジャージ素材で動きやすさを追求した、カジュアルなライディングジャケット。のが第一印象！ ジャージ素材なので、普段着感覚でサッと羽織れるのが良いですね。

フード付きですが、フードのバタつきを防ぐベルクロテープが付いているので、走行中に風でフードが暴れる心配もありません。この細やかな配慮がカワサキらしいです。

「エアインテイク機能」が風を取り込み、ライディング中の様々なシーンで快適さを提供。これからの季節に重宝しそうです。

グローブをしたままでも使いやすい引き手も◎。ちょっとしたことですが、ライディング中に感じるストレスを軽減してくれます。

こちらも肩・肘はCEレベル1プロテクター、背中はソフトプロテクターを標準装備で安心。

: 33,000円（本体価格30,000円／消費税3,000円）

日常のファッションにも溶け込むデザインでありながら、ライディングに必要な機能と安全性を備えていることを考えると、非常に納得感のある価格ではないでしょうか。これなら、バイクに乗らない日もアウターとして活躍してくれそうです。

カラー：ライトグレー、ブラック

サイズ：S・M・L・LL・3L（ユニセックスサイズ）

素材：表地・別布・裏地：ポリエステル100%

3. 個性を際立たせる「カワサキ │ NEW ERA® ダメージロゴキャップ」

ファッションのアクセントとしても欠かせないキャップも登場。

: ストリートファッションの定番「NEW ERA®」とのコラボキャップ。

立体感のあるカワサキロゴと、ワイルドなダメージ加工が特徴。これ一つで一気にクールな印象になります。

個人的には、バイクを降りた後のカフェや散策時にも、おしゃれをキメるアイテムとして重宝しそうです。

: 4,400円（本体価格4,000円／消費税400円）

NEW ERA®とのコラボでありながら、この価格は手軽にスタイルアップできるコスパの良さだと思います。

カラー：ブラック

サイズ：F

素材：綿・ポリエステル

4. 足元から安全とスタイルを「カワサキ ライディングスニーカー（シフトガード付き）」

足元も妥協したくないライダーに朗報です。

: 安定した足つき性とデザイン性を両立した、厚底ライディングスニーカー。

バイクに乗る上で重要な安定した足つき性をサポートする厚底仕様。信号待ちや駐車時の不安を軽減してくれるでしょう。

弾力性のある天然皮革を用いたインソールが、長距離ライディングでの足の負担を軽減。これは本当にありがたい機能です。

メイン生地には上質なスウェードを採用し、足元をスタイリッシュに演出。

嬉しいのはシフトガードが取り外し可能なこと！ これにより、バイクを降りた後は通常のタウンシューズとしても楽しめます。これは一石二鳥ですね。

新カラー ブラック：28,600円（本体価格26,000円／消費税2,600円）

既存カラー（ブラウン・グレー）：27,676円（本体価格25,160円／消費税2,516円）

天然皮革スウェード、厚底、シフトガード付き、そしてタウンユースもできる機能性を考えると、長く愛用できることを考えれば十分なコスパです。

カラー：Newカラー ブラック（既存ブラウン・グレー）

サイズ：23.0cm～28.0cm（0.5cm単位）

素材：アッパー 牛スウェードレザー、インソール 豚革、底材 POOCH厚底モールドソール

若月佑美さんのリアルなバイクライフに迫る

今回モデルを務めた若月佑美さんは、2011年から乃木坂46の1期生として活動し、卒業後は女優・モデルとして活躍されています。アートにも才能を発揮し、二科展で9回入選、特選入賞の経験もあるそうです。

そんな多彩な才能を持つ彼女が、2025年2月に普通二輪免許を取得し、モーターサイクルに関する活動をスタートしたというのは、多くのファンにとって驚きと喜びだったのではないでしょうか。実際にカワサキのバイクを愛用し、今回の新作アパレルでその魅力を自らレポートしている姿は、まさに 「乗る人」が「着る服」を選ぶという、説得力に満ちたメッセージを感じさせます。

過去にはカワサキコーヒーブレイクミーティングin静岡への参加動画も公開されており、彼女のリアルなバイクライフを垣間見ることができます。

最新アイテムを手に入れるには？購入方法と関連情報

今回ご紹介したアイテムは、全国のカワサキプラザで取り扱っています。実際に手にとって、その質感や機能性を確かめてみるのが一番です。

カワサキモータースジャパンは、昭和28年12月15日設立の歴史ある企業。モーターサイクルの製造・販売だけでなく、ライダーのライフスタイル全体を豊かにすることを目指していることが、今回の取り組みからもよくわかりますね。公式SNSアカウントでも最新情報が発信されているので、フォローしておくと良いでしょう。

まとめ：新しい自分を発見する夏へ、さあ出発！

バイクに乗るということは、単なる移動手段ではありません。それは、自分を表現する一つの方法であり、非日常を味わうための特別な時間です。今回発表されたカワサキプラザのアパレル＆グッズは、そんなライダーの願いを叶える素晴らしいアイテムばかりだと感じました。

若月佑美さんのように、ファッションとライディングを自由に楽しみ、新しい世界へ踏み出すライダーが増えることを願っています。機能性とデザインを兼ね備えたこれらのアイテムを身につけて、あなたのモーターサイクルライフをさらに魅力的なものにしてみませんか？ きっと、新しい発見や感動が待っていますよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。