バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日16時より予約を受け付け、2026年10月発送予定。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」は、『仮面ライダーギーツ』より、浮世英寿がデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットして変身した姿「仮面ライダーギーツIX」がS.H.Figuartsに登場する。

純白のボディにオレンジのラインが走る美しいデザインを忠実に再現。クリアパーツの複眼から覗く内部モールドや、デザイアドライバーにセットされたブーストマークIXバックルも精密に造形されている。

股関節をはじめ各部の広い可動域により、ジャンプやキックなどのダイナミックなアクションポーズが自在に決まる。さらに、ギーツバスターQB9が付属。ブレードモード／ガンモードの2種に変形可能で、交換用手首パーツと組み合わせることで、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。

9本の尾には軟質素材を採用し、形状とディテールの再現度を追求。尾は一本一本が独立可動し、豊かな表情付けが可能。

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダータイクーン ブジンソード」、「S.H.Figuarts 仮面ライダーバッファ フィーバーゾンビフォーム（ジャマ神）」、「S.H.Figuarts 仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム」等と並べることで、仮面ライダーギーツシリーズの世界観がさらに広がる。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各3種

ギーツバスターQB9

ギーツバスターQB9交換用パーツ

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映