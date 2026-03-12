【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽…

小田原市は、小田原城をはじめとする歴史ある景観と、豊かな自然が広がるエリア。春になると市内各所で桜が咲き、城や公園、里山の風景とともにさまざまな春景色を楽しむことができます。

2026年3月6日時点では、ソメイヨシノはまだつぼみのスポットが多く、本格的な見頃はこれからという状況でした。ただ、園内では早咲きの桜が咲き始めている場所もあり、少しずつ春の気配が感じられます。

今回は、実際に現地を歩いて取材した中から、小田原市でソメイヨシノを中心に桜が楽しめるおすすめスポットを4か所ご紹介します。歴史ある城の景色から、地元で親しまれる桜並木、自然に囲まれた公園まで、それぞれ違った春の魅力を感じられる場所ばかりです。

小田原城址公園（お堀）｜天守閣と桜が織りなす小田原屈指の春景色

国指定史跡の小田原城址公園は、「日本さくら名所100選」にも選ばれている小田原を代表するお花見スポット。春になると、天守閣やお堀を背景に約300本のソメイヨシノが咲き誇り、歴史ある景観と桜のやわらかな色合いが重なる美しい風景を楽しめます。

なかでもお堀沿いは散策しながら桜を眺めやすく、橋や石垣、白い天守閣との組み合わせは写真映えする景色としても人気です。桜の時期にはライトアップも行われ、夜には幻想的な夜桜を楽しむことができるのも魅力のひとつ。

取材に訪れた2026年3月6日時点ではソメイヨシノはまだつぼみの状態でしたが、園内では河津桜やオカメ桜などの早咲きの桜が春の訪れを感じさせてくれました。例年の見頃は3月下旬から4月上旬。小田原らしい歴史の景色とともに桜を楽しめる定番スポットです。

沼代桜の馬場｜約200mの桜のアーチが続く小田原の隠れたお花見スポット

スポット名小田原城址公園（お堀）住所神奈川県小田原市城内6-1アクセスJR・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道大雄山線「小田原駅」東口から徒歩約10分利用時間／開園時間城址公園は終日開放 ※園内施設は別途営業時間あり入場料城址公園は無料 ※天守閣、常盤木門SAMURAI館、NINJA館は有料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場一般駐車場なし（周辺の有料駐車場を利用）電話番号0465-23-1373（小田原城総合管理事務所）公式HP小田原城公式サイト小田原市観光協会 桜特集

小田原市沼代にある「沼代桜の馬場」は、約200mの直線道路の両脇にソメイヨシノが並ぶ、地元で親しまれている桜の名所です。満開の時期には約70本の桜が頭上を包み込むように咲き、道全体がやわらかな桜色のアーチに変わります。

小田原城址公園のようなにぎわいとはまた違い、どこかのどかで落ち着いた空気のなか、ゆっくり春を感じられるのがこの場所の魅力。

取材に訪れた2026年3月6日は、これから本格的な見頃を迎えていく時期でした。ぼんぼり点灯も行われるため、昼間の散策はもちろん、やさしい灯りに包まれる夜桜も楽しみなスポット。小田原で少し穴場感のある桜風景を探したい方におすすめです。

小田原フラワーガーデン｜桜のトンネルと多彩な品種が楽しめる花の名所

スポット名沼代桜の馬場住所神奈川県小田原市沼代アクセスJR「二宮駅」から中井町役場入口行きバス「診療所前」下車、徒歩約20分利用時間／開園時間散策自由入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場なし電話番号0465-22-5002（小田原市観光協会）公式HP小田原市観光協会 桜特集

四季折々の花が楽しめる小田原フラワーガーデンは、春になると園内各所でさまざまな桜に出会える人気スポットです。フラワーガーデン前の「メモリアルロード」には約80本のソメイヨシノが植えられており、見頃の時期には道路全体がやわらかな桜色のトンネルに包まれます。

園内ではソメイヨシノのほか、オオシマザクラやジンダイアケボノザクラなども楽しめるため、歩く場所によって異なる春景色に出会えるのも魅力。取材に訪れた2026年3月6日は、園内の早咲きの桜が春の気配を感じさせる一方、メインとなるソメイヨシノはこれから本格的な見頃を迎える時期でした。

花の名所らしい華やかさと開放感のなかで、ゆったりと桜を楽しみたい方におすすめのスポットです。

こどもの森わんぱくらんど（サクラの丘）｜自然の中でゆったり楽しめる約300本の桜

スポット名小田原フラワーガーデン住所神奈川県小田原市久野3798-5アクセス伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡駅」から徒歩約20分、または小田原駅東口2番乗り場から伊豆箱根バス「フラワーガーデン・県立諏訪の原公園」行きで「フラワーガーデン」下車すぐ利用時間／開園時間9:00～17:00 ※トロピカルドーム温室の最終入園は16:30入場料入園無料 ※トロピカルドーム温室は大人200円、小・中学生100円桜の見頃ソメイヨシノは例年3月下旬～4月上旬 ※園内では2月中旬～4月下旬にかけて多品種の桜を楽しめます駐車場あり（154台・無料）電話番号0465-34-2814公式HP小田原フラワーガーデン公式サイト

小田原市久野の豊かな自然の中に広がる「こどもの森わんぱくらんど」は、家族連れに人気の大型公園。園内の里山エリアにある「サクラの丘」では、春になると約300本の桜が咲き、自然の景色とともにのびのびとしたお花見を楽しむことができます。

ソメイヨシノのほか、ヤマザクラやヨウコウザクラなど複数の品種が植えられており、比較的長い期間にわたって桜を楽しめるのも特徴です。

取材に訪れた2026年3月6日は、これから本格的な見頃を迎えていく時期でまだ蕾でした。「サクラの丘」は園内の「小田原城アドベンチャー」の近くにあり、第2駐車場を利用するのが便利。

ただ広い園内には遊具や散策路もあり、子ども連れはもちろん、大人も自然の中でゆったりと春の景色を楽しめるスポットなので、時間を気にせずゆっくりと散歩するつもりで足を運ぶのがお勧めです。

まとめ

スポット名小田原こどもの森公園わんぱくらんど（サクラの丘）住所神奈川県小田原市久野4377-1アクセス小田原駅西口から箱根登山バス「いこいの森（わんぱくらんど）」行き終点下車すぐ利用時間／開園時間園内は散策自由 ※管理事務所・有料施設は9:00～16:30入場料無料（こども列車・ロードトレインなど一部有料施設あり）桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノほか）駐車場あり（約300台・有料）電話番号0465-24-3189公式HPわんぱくらんど公式サイト公式Instagram

小田原城址公園のお堀に広がる桜、沼代桜の馬場の桜並木、小田原フラワーガーデンの桜のトンネル、そして自然豊かなわんぱくらんどのサクラの丘。同じ小田原市内でも、それぞれ異なる春の景色を楽しむことができます。

取材時はまだ開花前のスポットもありましたが、これから3月下旬にかけて一気に桜の季節を迎えていきます。歴史ある城の風景とともに楽しむ桜や、のびのびと自然の中で楽しむお花見など、訪れる場所によって違った魅力に出会えるのも小田原の春の楽しみ方です。

ぜひ今年の春は、小田原の町をのんびり巡りながら、自分だけのお気に入りの桜スポットを見つけてみてください。

