築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは3月20日、「お花見だんらんパック」(2,041円)を全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)で発売する。

2026年版 数量限定オリジナルデザイン「お花見だんらんパック」(1箱24個入り2,041円)

限定パッケージのだんらんパックが登場

今年のお花見だんらんパックは、満開の桜の下、築地銀だこマスコットキャラクター「たこぼ～」たちが輪になって仲良くたこ焼パーティーを楽しむ様子を描いたオリジナルデザイン。箱いっぱいに広がる桜の淡いピンクをベースに、春の訪れの喜びと、だんらんの楽しさを詰め込んだ、思わず笑顔がこぼれるようなパッケージに仕上げた。

2026年版 数量限定オリジナルデザイン

だんらんパックは持ち帰り専用商品となり、お花見だんらんパックは「ぜったいうまい!!たこ焼(ソース)」(1箱 24個入り)のみで提供する。

「お花見贅沢だんらんパック」(1箱24個入り2,257円)は、ぜったいうまい!!たこ焼(ソース) に加え、定番商品の 「てりたま」 と 「チーズ明太子」 の3種類を楽しめる。いずれも単品での購入と比べて"60円"お得なセット価格で提供する。

大口注文でスムーズに

現在、築地銀だこでは大口注文の専用相談窓口を用意している。事前に相談することで、メニューや数量などの希望に沿った内容を準備する。受け取り当日は、指定の時間に来店すれば、支払いのみで商品を受け取ることができる。相談内容・数量などに条件があり、詳しくはホームページ内の大口相談窓口で案内している。