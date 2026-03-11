Cygamesは、同社が運営する漫画アプリ「サイコミ」にて、3月11日昼12：00より、異世界ファンタジー漫画『モブおじさんの転生者対処マニュアル』の連載を開始した。著者は『真説ゲームクリエイター伝』吉田明彦編/ヨコオタロウ編の作画担当・吉田健二先生。

異世界転生者は、本当に救世主なのか? いじめ、失恋、嘲笑……転生前はオタクとして苦汁を飲まされ続けた者達が、水を得た魚のように羽を伸ばした結果、トラブルは絶えず世界は平和になるどころか逆に乱れていく。そんな調子に乗った転生者達に喝を入れるため、男はかつて振るった技を再び用いる。異世界だからって、何しても許されるわけじゃない。、悩みは腰痛のおじさんが、調子に乗った転生者達に喝を入れる!? 一風変わった異世界ファンタジーだ。

担当編集からのおすすめコメント

イキった転生者をモブのおっさんがブッ飛ばすという、超シンプルな異世界ファンタジーです。

同ジャンルが好きな人は新鮮な気持ちに、敬遠してる人は笑える、そんな内容になっていると思います。

ふつうの異世界転生モノに飽きてしまった方々には特におすすめしたい作品です。

是非ご一読ください!

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』ちょっとだけ試し読み!

(C) Kenji Yoshida / Cygames, Inc.