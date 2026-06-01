NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、絶賛放送中の「川島・山内のマンガ沼(読売テレビ・日本テレビ)」とのコラボレーションとして、500名近くのファンと｢マンガ愛｣を共有するリアルイベント『コミックシーモアpresents マンガ沼ライブ』を5月30日に開催した。

番組では、MCの川島明(麒麟)、山内健司(かまいたち)、そしてマンガ大好き芸人の関太(タイムマシーン3号)、原田泰雅(ビスケットブラザーズ)が出演。さらに大人気マンガ家『刃牙』シリーズ板垣恵介先生と『ろくでなしBLUES』森田まさのり先生が登場・オープニングトークからマンガ家先生お二人へのガチアンケートやライブドローイング、参加型クイズ企画などを行い、会場は大いに盛り上がった。

大ヒット作、プライベートをとことん掘り下げる!「レジェンドマンガ家Wガチ生アンケート」

番組恒例企画「マンガ家ガチアンケート」をイベントスペシャル版で敢行。MCとマンガ大好き芸人2人がイベントでしか聞けない様々な質問を板垣先生・森田先生に直接聞きまくる企画だ。

マンガ好きならではのニッチな視点で掘り下げる質問がゾクゾク登場。先生たちの大ヒット作にまつわる質問や気になるプライベートについて切り込んだ質問も。MC、マンガ好き芸人たちも仰天の驚きの事実、先生たちの意外な一面が次々に明らかに!配信なし、クローズドイベントならではの醍醐味が詰まった濃密な時間となりました。

板垣先生・森田先生が1枚の色紙に生イラスト描き下ろし!「ライブドローイング」

おなじみの「生サインイラスト」企画もスタジオを飛び出しての特別バージョンに。板垣先生と森田先生が1枚の色紙にサインイラストを描くという夢のようなスペシャル企画が実現。舞台上で描く先生たちの手元を大型モニターに映し出し、キャラが生まれる瞬間を出演者と観客で見守った。

先生・芸人・観客全員参加型の勝ち残りクイズ「やってる or やられてるクイズ」

昨年のイベントで好評だった観客全員参加型クイズ企画がさらにパワーアップ。今年はアクションシーン満載のレジェンド先生2人の大ヒット作『刃牙』シリーズ、『ろくでなしBLUES』のコマを用いて、キャラクターの表情が攻撃している瞬間の顔か、それとも攻撃されている瞬間の顔なのかを見極め、うちわ(赤＝やってる／青＝やられてる)で参加する勝ち残りクイズを実施。事前の放送で行ったイベント出演者を決めるバトル企画で出演権獲得にはいたらなかったムーディ勝山とフースーヤ谷口も加わり、先生、芸人、観客全員でクイズに参加!激戦を勝ち残ったお客さんには、両先生の「ライブドローイング」で生まれた色紙のレプリカが贈られることとなった。

番組ゲストで登場した先生たちの生サイン色紙がズラリ!

昨年に引き続き、ロビーには番組に登場したマンガ家先生たちのイラストを展示。MC2人が着用しているジャージも飾られ、訪れた『マンガ沼』ファンの皆さんが写真を撮っていた。

川島さん・山内さん・板垣恵介先生・森田まさのり先生へのイベント後インタビュー

ライブを終えての感想

川島：去年に引き続き、2回目のライブでした。1回目も豪華な先生にお越しいただいたのですが、2回目もレジェンド2人に来ていただけて、我々もですが、お客さんにとっても、先生お2人に生で会えるというのはすごく貴重な機会かと思います。舞台に登場した途端、お2人の空気になっていたのが、さすがでした。「ライブドローイング」では、命が生まれる瞬間を見届けさせていただいたので、とても感動しました。

山内：とてもファンの多いレジェンドマンガ家さんのお2人なので、ライブ配信したら、チケットは1万枚とかいくレベルのライブだったと思うほど、レベルの高い内容を来てくれた方だけにお届けできた超豪華なライブだったと思います。

板垣：エンディングでも話しましたが、想像通り楽しかったです。

森田：実は最初から最後までずっと緊張してました。ウケてよかったです(笑)(「ライブドローイング」のために、)絵は何度も練習をしていましたが、(板垣先生の画を受けて)この構図で描かなきゃいけないのかと(笑)そこは少し苦労しましたけど、板垣先生の横に描けて光栄です。

マンガ大好き芸人さんの熱量はいかがだったでしょうか?

川島：ライブ前の番組の中で予選をやって、4人のうち2人が出演できる企画にさせていただいてたんですね。でも、予選落ちしたムーディ勝山とフースーヤ谷口の目がまったく死んでなかった。これはほっといても本番に来るんじゃないかと(笑)そして、来てくれたほうがお客さんも喜ぶんじゃないかと。それが最後、谷口がMVPを獲りましたからね。おふたりの作品に勇気づけられた彼がMVPをもぎ取っていくというのが素晴らしい。

山内：芸人チームはみんな熱量がすごいメンバーばかりでした。谷口が披露した『ろくでなしBLUES』の島袋と八尋のシーンはライブ配信したら1万人いくんじゃないかと。それをこの会場だけでお届けできたのがよかったですね。

先生方、お客さんの反応はいかがでしたか?

森田：ちゃんとウケてくれたんでよかったです。

川島：森田先生はレジェンドとして迎えたんですけど、森田先生で笑っていいみたいな雰囲気にって、それが先生の味だなと。

板垣：さっきタバコを吸っていたら、和歌山から来たというファンの方と会いました。そういう地方から来た人も結構いるんじゃないかな。

これからマンガ沼でやってみたいことは?

川島：この番組はマンガ家の方が主役なので、山内と僕はMCといってもファン代表として楽しませてもらっています。このライブ自体も恒例になっていけばいいなと思いますし、一旦前回イベントご出演のたかたけし先生とか呼んで一回空気を戻してもらって(笑)あと、この番組は普段おじさん方に多く見ていただいているので、女性マンガ家の方とか女性ファンの話とかも聞いてみたいです。これからはいろいろなジャンルのマンガの先生、編集者の方にもお伺いしたいです。

山内：さまざまなマンガ家の先生に出ていただけるイベントになっていったらいいなと思います。今回すごいお2方に出ていただいたことで、次の先生にオファーする時に「板垣先生と森田先生はOKされたんですけどね」と言える状態になりましたから!

イベント開催記念キャンペーン

『コミックシーモアpresents マンガ沼ライブ』開催を記念して、コミックシーモアではイベント出演された板垣恵介先生・森田まさのり先生の代表作品『グラップラー刃牙』・『ろくでなしBLUES』などが最大5巻無料で楽しめたり、両先生の全作品が5冊30%OFFで読めるクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施している。期間は6月14日23：59まで。

『川島・山内のマンガ沼』は、 「新旧の人気＆名作マンガの魅力」を再発見したり、「これから話題になりそうなイケてるマンガ」をプレゼンする等、「面白いマンガ」に“沼のようにハマって”楽しむマンガバラエティ。毎週月曜深夜(関西・読売テレビ)・毎週木曜深夜(関東・日本テレビ)放送。ytv MyDo!、TVerでの見逃し配信あり。